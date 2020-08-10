В Азербайджане определены новые обязанности лиц, получивших административное наказание в виде общественных работ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджана об административных проступках .

Согласно изменениям, в Кодекс вносится статья 28.3-1 в следующей редакции:

"28.3-1. Лицам, к которым суд применил административную меру взыскания в виде общественных работ, вменяется в обязанность ношение в местах выполнения этих работ электронного средства контроля и обслуживание этого средства для сохранения его в рабочем состоянии.".

С полным содержанием изменений можно ознакомиться по ссылке.