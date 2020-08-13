Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан вернулась в Баку, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.