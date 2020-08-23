Азербайджанская община Нагорного Карабаха сделала заявление касательно оккупации Джебраила и Физули

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление по случаю 27-й годовщины оккупации Джебраильского и Физулинского районов Азербайджана вооруженными силами Армении.

Как сообщили Trend из общины, в заявлении говорится:

«23 августа 1993 года Джебраильский и Физулинский районы были оккупированы вооруженными силами Армении.



Около 60 тысяч человек из оккупированных 1050 квадратных километров Джебраильского района подверглись этнической чистке, а районный центр и 90 сел были разрушены в результате армянского вандализма. Также 400 человек стали шехидами, 91 человек был взят в плен или пропал без вести, 177 человек стали инвалидами.

В Физули в результате оккупации армянской армией районного центра и 50 сел 657 человек погибли, 181 человек попал в плен и пропал без вести, около 400 человек стали инвалидами.

Помимо нашей древней земли - Нагорного Карабаха, на которую претендовал агрессор в начале конфликта, оккупация семи прилегающих регионов показывает, что реальная цель Армении - силой аннексировать наши территории. Подтверждением тому является и политика незаконного переселения этнических армян из-за границы.

Мы еще раз заявляем, что справедливое и устойчивое решение армяно-азербайджанского конфликта возможно только после вывода армянских вооруженных сил со всех наших оккупированных территорий и возвращения на родные земли наших соотечественников, подвергшихся этнической чистке.»