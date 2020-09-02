Пашинян стремится к эскалации напряженности в регионе - депутат

БАКУ /Trend/ - Те шаги, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает в последние дни, показывают, что эта страна не готова к мирным переговорам, совершенно не приемлет этого, наоборот - нацелена на эскалацию напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта и продолжение захватнической политики.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Кямран Байрамов, комментируя поездку армянского премьера в Нагорный Карабах.

Депутат прокомментировал поездку Пашиняна в Нагорный Карабах вместе с «лидером» карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном: «Дипломатические "победы" Пашиняна по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, последние интервью, опозорившие его, полностью подорвали его рейтинг в обществе, и он отправился в Карабах, чтобы получить определенные политические дивиденды и поднять дух военнослужащих армянской армии, посетил военные объекты, поинтересовался сложившейся там ситуацией, наградил военнослужащих, «отличившихся» в провокациях, совершенной в Товузском направлении. С другой стороны, эта поездка свидетельствует о приоритетах захватнической политики Армении. Наглядным доказательством тому является и то, что на общественное обсуждение в Армении вынесены поправки в закон «Об обороне», связанные с пополнением рядов армянской армии за счет гражданских лиц».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)