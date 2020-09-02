Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО)

Политика 2 сентября 2020 16:30 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев второго сентября принял верительные грамоты назначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции Николаоса Пиперигкоса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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