Как армяне ложно арменизируют оккупированные территории Азербайджана? - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

БАКУ /Trend/ - В связи с оккупацией азербайджанских территорий, арменизацией (присвоением) земель страны, а также политикой этнической чистки населения, на оккупированных территориях Азербайджана не осталось ни одного азербайджанца. По данным на 1813 год, географическая площадь Азербайджана составляла 410 000 квадратных километров, а по данным 1991 года - 86,6 тыс. квадратных километра.

Об этом Trend сообщил председатель Общественного объединения охраны памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана Фаиг Исмайлов.

По его словам, армяне с целью присвоения азербайджанских территорий, заселенных ими, либо полностью уничтожают документы, историческую информацию и письменные источники, относящиеся к этим территориям в архивах разных стран, либо присваивают их, изменяя форму.

Сразу после подчинения указом русского царя Николая I в 1828 году Албанской церкви в Азербайджане Армянской григорианской церкви армяне заявили, что принадлежащие албанцам письменные документы, исторические и культурные памятники принадлежат армянам.

Воспользовавшись этой возможностью, армяне перевели письменные сведения албанского периода на армянский язык и уничтожили оригинальные документы. Была подделана и книга албанского историка Моисея Каланкатуклу «История Албании». Таким образом, эта книга, написанная автором на его родном языке, была переведена армянами на армянский язык, а оригинал был уничтожен. Теперь читатели мира могут прочитать книгу албанского историка Моисея Каланкатуклу «История Албании» только на армянском языке. Эта деятельность армян, наблюдавшаяся во все времена, доходила дошла до нашего времени, охватив все слои армянского народа. Так, в советский период эта деятельность охватывала и высокопоставленных чиновников государственных органов Азербайджана.

В четвертой главе книги армянских авторов Шагена Мкртчяна и Шорса Давитяна «Шуша: трагическая жизнь города» (Фон Шуши и фотопизра-ках) на английском, русском и армянском языках, изданной армянским издательством «Госпиринт» в марте 2009 года, говорится, что многие архивные документы и фотографии, связанные с Нагорным Карабахом с 1922 года, были украдены и переданы в Армению Левоном Мирзояном, бывшим секретарем ЦК Компартии Азербайджана.

Также материалы, отражающие географические районы и исторические места Нагорно-Карабахской автономной области, снятые для архивов по инициативе Закавказской федерации и Центрального исполнительного комитета, были украдены в 1980 году Ниной Абгоровной Мангасарян, директором библиотеки Бакинского филиала Института марксизма-ленинизма. Год спустя, в 1990 году, материалы были переданы Службе безопасности Армении.

Конвенция о защите памятников культуры в случае вооруженного конфликта, принятая в Гааге в 1954 году, является первым международным договором о защите культурных ценностей в военное время.

Государства-участники Конвенции соглашаются «запрещать, предотвращать и, при необходимости, пресекать акты вандализма в отношении культурных ценностей и любые формы краж, грабежей и незаконного присвоения культурных ценностей».

В древности и в раннем средневековье все регионы современного Азербайджана, включая Карабах, были частью Азербайджана, Албании и Атропатены. Именно в этот период искусство архитектуры в этих областях развивалось на очень высоком уровне и с большой скоростью.

После принятия христианства в качестве официальной религии в албанском государстве эта религия в той или иной степени находилась под влиянием христианской идеологии существования албанского государства.

Использование большего количества тюркоязычных элементов в каменных и настенных росписях албанских архитектурных памятников, а также в художественной резьбе приводит к тому, что сегодня армяне наносят этим памятникам больший ущерб.

Строительство круглых храмов в Албании восходит к эпохе раннего христианства, и исследователи полагают, что эти храмы были построены албанцами, поклонявшимися Солнцу, когда христианство еще не было полностью освоено и смешано с поклонением небесным телам.

Проявления огнепоклонничества и мотивы поклонения небесным телам отражены во всех орнаментах архитектурного стиля этого периода. Этот аспект отражен и в албанских крестах раннехристианского периода.

Что такое крест?

Крест сейчас понимается как один из символов христианства, религиозный символ, принятый христианским миром. Возникновение символов креста восходит к первобытному сообществу. Люди считали Великим чудом Солнце, которое нагревает землю, вселенную, нагревает землю, воду и дает жизнь. Они поклонялись солнцу, вырезая его на скале. Во времена, когда религий еще не существовало, люди выражали свои чувства и эмоции именно так. Следовательно, происхождение крестов, как показано в древних мифах, связано с верой людей в Солнце, а затем и в огонь. Первобытные люди также поклонялись огню как символу Солнца на Земле.

Исследования показывают, что древние тюркские племена сыграли важную роль в создании крестов задолго до христианства. Стремление людей того времени создать образ Солнца на Земле, привязать его к дереву, поднять на высоту (до небес) и воссоединить со вселенной породило нынешнюю форму креста.

Албанские каменные кресты

Изображение креста будто сочетает в себе различные, не связанные между собой декоративные орнаменты албанских крестов. Албанский крест, пожалуй, единственный крест в мире, имеющий признаки дохристианских верований, убеждений и понимания мироздания. Все композиции этих крестов отражены как символ связи неба и земли, солнца, света, сияния и плодородия.

Поскольку прошло много столетий изображения на албанских крестах, появившихся в конце албанского периода, являются символом обряда, который гармонично отразился на сотнях возможных письменных камней, сначала собранных в соответствии с правилом двух, а затем трех религий. Поэтому оригинальность и своеобразие албанских надписей на камне (крестов, надгробий и знаков различия) в корне отличает их от каменных надписей других народов.

Армяне чаще используют каменные кресты в армянизации азербайджанских территорий

Армяне, укоренившиеся на Южном Кавказе в начале 19 века, сразу начали пользоваться этими образцами албанской культуры. Они начали заниматься усовершенствованием своей культуры, религиозных символов и крестов, чтобы создать образ людей с «великим философским складом ума», демонстрируя при этом, что армяне превосходят другие народы и нации. Таким образом, стали появляться армянские «хачкары». Фактически, корень слова "хачкар" имело персидское происхождение, которое перешло с персидского на армянский.

Армяне считают более целесообразным распространение каменных крестов в армянизации искусственно заселенных территорий. Им нравится класть крестообразные камни в каждой горе, ущелье и под каждым кустом, делая вещи, которых никогда не случалось в жизни любого народа.

Хотя на первый взгляд участие армян в производстве каменных крестов на оккупированных территориях Азербайджана может показаться пропагандой христианства, на самом деле ход этого процесса служит арменизации азербайджанских земель. Им просто надоела работа по восстановлению скучных армянских крестов, не имеющих художественного значения, и в последнее время они начали использовать художественные узоры и орнаменты албанских крестов.

Армянские каменные кресты

Классические армянские каменные кресты, религиозные символы, и в особенности сами изображения кресты не представляют какого-либо смысла и значения из-за их простой формы, художественного стиля и характера. Потому что при разработке армяно-григорианских крестов в их изображениях не пользовались образцами декоративного искусства, различными орнаментами и ​​других декоративных узорами.

Поэтому все образцы армяно-григорианских крестов, сохранившиеся до наших дней, созданы в простой форме и не считаются произведениями искусства из-за своих характеристик. Эти кресты представляют собой не что иное, как обычные религиозные средства, используемые при совершении религиозных обрядов в церквях.

Армяне полностью отрицают существование албанского государства и албанской культуры на Южном Кавказе, утверждая, что древняя албанская культура принадлежит армянам. Таким образом, вычеркнув существование на Южном Кавказе албанского государства с тысячелетней историей, армяне, присвоив себе албанскую культуру еще раз показали, что они агрессивная нация.

По этому поводу грузинский историк А.Чавчавадзе в своей книге «Армяне и кровоточащие камни» писал, что «армяне григорианизировали местных албанцев и назвали эти территории« частью страны хайк». Все это ложь. Армяне, не отказавшиеся от своей агрессивной политики, назвали земли Азербайджана, где они приютились, «Восточной Арменией» и решили отнести их к выдумкам, что эти территории являются исторической родиной, родными культурными центрами.

Монастырь Худаванг

Монастырский комплекс Худаванг в Карабахе («Монастырь Хотаванг» в переводе с персидского означает «холм») - древний албанский монастырь, расположенный к востоку от Кельбаджара, ниже села Баглипея на шоссе Агдара-Кельбаджар, на стороне Агдара, в 29 км от Кельбаджарского района.

Монастырь был построен албанским князем в VI-VII веках. В 15 веке этот памятник был религиозным храмом Албанского княжества. Позже храм несколько раз ремонтировался, дополнился и, наконец, был восстановлен албанским правителем Хасаном Джалалом.

Согласно информации, здесь похоронена жена Хасана Джалала Мина Хатун, его мать Арзу Хатун. Выдающийся интеллектуал того времени Мхитар Гош посетил храм и заложил памятные камни. Интересно, что при строительстве этих купольных зданий использовалось дерево.

На стенах здания было много масляных картин и надписей. Армяне из Агдары и Басаркечара уничтожили топором некоторые кресты и надписи. Они заменили албанские кресты и картины армянскими крестами и нарисовали армянские картины на стенах. Фактически, армяне меняют облик этого монастыря.

Применение Республикой Армения своего права собственности на исторические и культурные памятники на оккупированных территориях Азербайджана, по сути, насильно изолирует Азербайджан от его права на собственные культурные ценности. Распространяя ложную информацию о том, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории являются древними армянскими землями, Республика Армения пытается оправдать свои претензии на 20% земель Азербайджана, оккупированных ею в 1992 году.

Эта деятельность правительства Армении противоречит пункту 9 Второго протокола к Гаагской конвенции 1954 года, принятого в 1999 году. Бесчеловечная политика Армении в отношении оккупированных памятников истории и культуры Азербайджана недопустима в соответствии с международным правом и конвенциями. Согласно международным нормативным документам, регулирующим правовой статус культурных ценностей, возвращение азербайджанских культурных ценностей, похищенных и вывезенных в зарубежные страны в результате военной агрессии Армении, должно быть обеспечено правительством Армении.

Гандзасарский монастрь

Монастырский комплекс Гяндзасар, известный в научной литературе как Храм сокровищ, был построен в 13 веке. С 13 по 19 века монастырь Гяндзасар был религиозным и культурным центром Кавказской Албании.

Холм на берегу Хачинчай, где расположен монастырь, до христианства считался священным местом и превратился в храм.

Монастырский комплекс Гяндзасар состоит из церкви, особого вестибюля и вспомогательных построек. Комплекс окружен крепостной стеной с двумя воротами с южной и западной сторон. Церковь у южных ворот комплекса была основана албанским князем Хасаном Джалалом в 1216-1238 годах.

Сельджукское и особенно эльханидское окружение оказало большое влияние на архитектурное решение этого памятника. Его великолепная пространственная структура, богатый и тонкий художественный дизайн, а также исключительно качественное строительство свидетельствуют об экономической мощи не маленького княжества, а могущественного государства Эльханидов. Столь великолепный памятник мирового значения подвергся вандализму со стороны армян.

В 2012 году армяне начали облицовывать стены этого памятника мраморными камнями. Эти акты вандализма были встречены с беспокойством даже в Армении.

Однако, как известно, на этом акты вандализма не прекратились. Многие из построек комплекса были облицованы мрамором.

Охват христианских памятников на оккупированных Арменией территориях очень велик. Сюда входят монастыри, церкви, базилики, надгробия, тематическая резьба, кресты и др. Армяне, не имеющие исторических корней и культуры на Южном Кавказе, такими отвратительными способами искусственно создают себе историю и пытаются убедить мир в том, что они - исконные жители этих земель.

Видный армянский историк Геворг Аслан писал в 1914 году в в своем труде «Армения и армяне», что у армян не было исторических корней на Южном Кавказе: "У армян не было государства. У них нет чувства родины, нет политики патриотизма".

В связи с поднятым армянами в ЮНЕСКО вопросу о якобы уничтожении армянских хачкаров в Нахчыване, могу сказать как эксперт: "Ни в один исторический период на территории Нахчывана не было построек, сооружений или крестов, принадлежащих армянским архитектурным образцам.

Как и в других частях Азербайджана, в Нахчыване было много архитектурных памятников, каменных крестов и других албанских символов, связанных с архитектурой Кавказской Албании.

В советское время из-за безнадзорности многие из этих памятников постепенно разрушались во время стихийных бедствий (оползни, землетрясения, молнии). Все исторические и культурные памятники на территории Нахчывана являются культурными ценностями Азербайджана и не имеют ничего общего с армянами".

(Автор: Эльчин Мехтиев)