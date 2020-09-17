В парламенте Азербайджана пройдут слушания по вопросам амнистии и акта о помиловании

БАКУ /Trend/ - В ходе осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) с участием представителей соответствующих государственных структур и институтов гражданского общества состоятся общественные слушания, посвященные отмечаемому 10 декабря Международному дню прав человека, сообщает в четверг Trend.

Это отражено в проекте рабочего плана парламентского комитета по правам человека.

В проект рабочего плана включены слушания с представителями гражданского общества и экспертами по актуальным проблемам реализации акта помилования – амнистии.