В парламенте Азербайджана пройдут слушания по вопросам амнистии и акта о помиловании
БАКУ /Trend/ - В ходе осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) с участием представителей соответствующих государственных структур и институтов гражданского общества состоятся общественные слушания, посвященные отмечаемому 10 декабря Международному дню прав человека, сообщает в четверг Trend.
Это отражено в проекте рабочего плана парламентского комитета по правам человека.
В проект рабочего плана включены слушания с представителями гражданского общества и экспертами по актуальным проблемам реализации акта помилования – амнистии.
Проект рабочего плана будет вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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