Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, 135-летие которых сегодня мы отмечаем

БАКУ/Trend/ - На официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой опубликовано поздравление в связи с Днем национальной музыки.

«Передаю искренние поздравления с Днём национальной музыки и пожелания больших успехов и достижений всем, кто прилагает все усилия во имя сохранения, развития и популяризации в мире азербайджанской музыки! С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, 135-летие которых сегодня мы отмечаем. Желаю, чтобы наша национальная музыка, сохраняя свои традиции, постоянно обогащалась новыми голосами, новыми исполнениями и подходами», - - говорится в поздравлении Первого вице-президента.