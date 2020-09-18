Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, 135-летие которых сегодня мы отмечаем
БАКУ/Trend/ - На официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой опубликовано поздравление в связи с Днем национальной музыки.
«Передаю искренние поздравления с Днём национальной музыки и пожелания больших успехов и достижений всем, кто прилагает все усилия во имя сохранения, развития и популяризации в мире азербайджанской музыки! С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, 135-летие которых сегодня мы отмечаем. Желаю, чтобы наша национальная музыка, сохраняя свои традиции, постоянно обогащалась новыми голосами, новыми исполнениями и подходами», - - говорится в поздравлении Первого вице-президента.
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, 135-летие которых сегодня мы отмечаем
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