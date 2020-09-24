Азербайджан является важным звеном во взаимоотношениях в тюркоязычном мире - казахстанский политолог

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным звеном во взаимоотношениях тюркоязычного мира. Об этом в четверг Trend сказал казахстанский политолог, директор "Группы оценки рисков" Досым Сатпаев

По словам Сатпаева, Азербайджан является одним из ключевых игроков в кавказском регионе.

«Вопрос стабильности на Кавказе, вопрос экономического развития этого региона непосредственно очень тесно замкнут на этом ключевом игроке, Казахстан это хорошо понимает. Не будем также забывать, что Азербайджан является важным звеном во взаимоотношениях в тюркоязычном мира, потому что Азербайджан, как и Казахстан, является участником Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а также является очень активным сторонником объединения тюркоязычного мира», - сказал Сатпаев.

По его словам, если в начале страны в первую очередь реализовывали деятельность по культурному взаимодействию, что активно поддерживали все участники совета, то сейчас также активно поднимается вопрос экономического взаимодействия.

«Поэтому если речь идет именно о роли Азербайджана с точки зрения межкультурного экономического диалога, то это государство играет очень важную роль, особенно с точки зрения активизации взаимодействия в рамках тюркоязычного мира», - сказал он.

Он также отметил, что Азербайджан также является важным ключевым партнером Казахстана в регионе Каспийского моря.

«Особенно, учитывая тот факт, что страны похожи еще и с точки зрения экономического развития. Как для Азербайджана, так и для Казахстана, Каспийское море это важное сосредоточение крупнейших нефтегазовых ресурсов, важнейших источников пополнения бюджетов двух государств, Национального фонда в Казахстане, в частности, что в очередной раз доказывает схожесть двух стран», - сказал Сатпаев.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

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