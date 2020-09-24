МИД Азербайджана о провокационной деятельности Пашиняна - Хронология (версия 3)
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БАКУ /Trend/ - Цепь провокаций, совершенных Арменией на словах и на деле под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, нанесла серьезный ущерб переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и привела к значительному росту напряженности в регионе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана
Подстрекательские заявления, сопровождаемые агрессивными военными действиями, военными и другими провокациями, говорят о том, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана.
Развеяв в прах все возможные ожидания международного сообщества, руководство Армении решило избрать политику аннексии своих предшественников со дня своего прихода к власти. Армения заявив публично, что отказывается от логики и понятий переговорного процесса, идущего многие годы под руководством Минской группы ОБСЕ, и предусматривающих поэтапный вывод ее вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, нанесла ему удар. Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем интервью 19 сентября "их [Армении] абсурдные заявления, провокационные шаги делают переговоры бессмысленными.".
Наоборот, под руководством Пашиняна Армения приняла военную доктрину и стратегию национальной безопасности, которые предусматривают концепцию "новая война за новые территории" и определяют цели этой страны в переговорном процессе как сохранение результатов войны. Нынешнее руководство Армении, наряду с активизацией и расширением незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное переселение этнических армян с Ближнего Востока, что вновь однозначно доказывает, что эта страна проводит политику аннексии, злоупотребляя с этой целю переговорами под эгидой Минской группы ОБСЕ.
Агрессивное поведение Армении достигло своей кульминации преднамеренным актом агрессии в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы 12-16 июля. Это вооруженное нападение не было случайным военным инцидентом, это очередное наглядное проявление незаконного применения силы Арменией против Азербайджана, и было направлено на захват новых территорий Азербайджана.
Армения, которая потерпела неудачу в этом "пробном" нападении, но все еще готовилась к следующему акту агрессии, закупила большое количество оружия и боеприпасов, сосредоточила свои силы вдоль линии соприкосновения. Угрозы военного удара по важной гражданской инфраструктуре и крупным населенным пунктам Азербайджана сопровождаются усилением военной разведки и диверсией со стороны Армении в глубине азербайджанской территории. Параллельно с этим Армения объявила о создании воинских частей численностью в десятки тысяч человек, которые будут использоваться для ведения боевых действий против Азербайджана.
В контексте подготовки Армении к новому военному нападению Азербайджан призывает международное сообщество, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, привести Армению к здравой мысли и заставить ее воздержаться от новой агрессии
Руководство Армении должно отказаться от своих провокационных заявлений, прекратить все действия, нарушающие стабильность, и добросовестно выполнять свои обязательства по достижению политического урегулированию конфликта, параметры которого уже определены четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, а также решениями и документами ОБСЕ. Пока этого не произойдет, официальные лица Армении не могут обманывать ни Азербайджан, ни международную общественность заявлениями о том, что якобы эта страна готова к переговорам.
Как и заявил Президент Ильхам Алиев в Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, есть только один путь для достижения мира: вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом компромисса.
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Провокационная деятельность Никола Пашиняна со дня избрания премьер-министром Армении 8 мая 2018 года по сей день
|Дата
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Деятельность
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8 мая 2018 года
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До избрания премьер-министром Никол Пашинян в обращении к парламенту Армении поднял вопрос участия в переговорах незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Таким образом, он стал подвергать сомнению формат переговоров и неоднократно повторял это на различных мероприятиях.
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9 мая 2018 года
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На следующий день после выборов Никол Пашинян вместе с супругой посетили оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана. Он принял участие в праздновании оккупации азербайджанского города Шуша в Ханкенди, обсудил усовершенствование механизма "предотвращение противника" и открыл в Шуше "Армянского музея драмы".
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16 июня 2018 года
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Никол Пашинян вновь посетил оккупированные азербайджанские территории, проверил позиции на востоке оккупированного вооруженными силами Армении Нагорного Карабаха, и провел военные консультации с "официальными представителями" незаконного режима.
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9 июля 2018 года
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Никол Пашинян отправил сына служить в вооруженные силы Армении, дислоцированные на оккупированных территориях Азербайджана. По его словам, этот жест был направлен на то, чтобы поощрить больше армян вступить в армию.
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8 сентября 2018 года
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На встрече с российско-армянскими бизнесменами в Москве Никол Пашинян открыто заявил, что "воспринимает Арцах как часть Армении в будущем".
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27 февраля 2019 года
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Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян на пресс-конференции в оккупированном городе Ханкенди заявил: "Называемая программой заселения программа, как для меня, так и для всех будет главной гарантией безопасности нашей страны. Потому что есть люди, звучат заявления, которые искажают этот вопрос так, будто земли будут возвращены, будут переговоры, будут уступки и так далее. В результате этой программы мы направим нашему народу и миру четкий сигнал о том, что мы не намерены отдавать ни пяди земли, наоборот, наши соотечественники должны заселять эти земли и строить нашу страну".
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30 марта 2019 года
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Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил на встрече с армянской общиной в Нью-Йорке, что подход "территории в обмен на мир" применяться не будет. "Я заявляю как министр обороны, что этот формат под названием "территории в обмен на мир" заменен мной на новое выражение. Мы делаем наоборот - новая война за новые территории", - сказал Тоноян. Он также сказал, что Армения увеличит численность наступательных подразделений.
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9 мая 2019 года
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Никол Пашинян, посетив оккупированные территории Азербайджана, принял участие в празднествах, посвященных оккупации Шуши.
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30 мая 2019 года
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Армения грубо нарушила режим прекращения огня на линии фронта. Во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан, утром 30 мая майор азербайджанской армии Агиль Омаров был убит снайперским огнем подразделений ВС Армении в направлении Агдамского района.
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10 июня 2019 года
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Министр обороны Тоноян подтвердил, что лично приказал убить азербайджанского солдата в направлении тертерского района фронта, и публично наградил убийцу азербайджанского солдата.
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5 августа 2019 года
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В преддверии начала Панармянских игр Никол Пашинян заявил, что "Арцах - это Армения, и точка", толпа скандировала "Миацум" (Единство).
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6-17 августа 2019 года
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Армения впервые провела Панармянские игры на оккупированных территориях Азербайджана.
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9 августа 2019 года
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Армения объявила о другом четырехлетнем проекте, направленном на изменение инфраструктуры Сарсангского водохранилища. Армянская сторона заявила о строительстве третьей автомагистрали, которая свяжет Армению с оккупированными территориями Азербайджана. Эти инфраструктурные изменения, противоречащие международному праву и законодательству Азербайджана, нацелены на усиление оккупации азербайджанских территорий.
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24 сентября –
5 октября 2019 года
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Армянские вооруженные силы провели на оккупированных территориях Азербайджана масштабные военные учения под названием "Расширение вооруженных сил: борьба с вражеской агрессией".
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23 декабря 2019 года
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В Ереване под сопредседательством Премьер-министра Армении Никол Пашиняна и «президента» незаконного режима Араика Арутюняна состоялось совместное заседание советов безопасности Армении и незаконного режима, установленного на оккупированных территориях Азербайджана.
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31 марта 2020 года
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Армения провела незаконные "парламентские" и "президентские" выборы на оккупированных территориях Азербайджана.
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21 апреля 2020 года
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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу "освобождения ряда территорий вокруг Нагорного Карабаха и открытия транспортных, экономических и других связей", сказал: "Никаких уступок нет и не будет. Армянская сторона никогда не применит данный подход".
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23 апреля 2020 года
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В МИД Армении заявили, что предложение о мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, предусматривающее поэтапный подход, неприемлемо.
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26 июня 2020 года
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Вооруженные силы Армении с участием начальника Генштаба Оника Гаспаряна провели учения на оккупированных территориях Азербайджана.
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10 июля 2020 года
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Армения приняла заново проработанную Стратегию национальной безопасности, которая определяет в качестве цели урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта укрепление результатов начатой Арменией против Азербайджана войны.
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12-16 июля 2020 года
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Армения совершила нападение на азербайджанские позиции на азербайджано-армянской международной границе в направлении Товузского района. Погибли 12 азербайджанских военнослужащих и одно гражданское лицо.
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23 июля 2020 года
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Никол Пашинян заявил, что после июльских столкновений позиция Армении в армяно-азербайджанском конфликте укрепилась, и выдвинул семь условий: система "безопасности" Армении и незаконного "режима" должны быть усилены, незаконный "режим" должен быть полноправной стороной в переговорах, необходимо усилить мониторинг прекращения огня и другие.
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4 августа 2020 года
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После разрушительного взрыва в Бейруте Армения объявила о планах переселения ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана. По данным армянских СМИ, многочисленные армяне из Ливана поселились на оккупированных территориях, включая город Шуша. Таким образом, Армения в 2020 году Армения интенсифицировала политику незаконного заселения.
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11 августа 2020 года
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Незаконный режим объявил о намерении перенести "основные административные офисы" оккупированный город Шуша.
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17 августа 2020 года
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Незаконный режим пригрозил нанести удар по азербайджанскому городу Гянджа.
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26 августа 2020 года
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Минобороны Армении объявило о планах по созданию общенационального милицейского отряда, который усилит армянские вооруженные силы и могут быть размещены "на участках, находящихся в опасности" границ Армении или на "линии соприкосновения с противником".
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28 августа 2020 года
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Никол Пашинян провел церемонию награждения армянских военнослужащих, осуществивших военную операцию против Азербайджана 12-16 июля 2020 года. В своем выступлении он вновь похвалил армянских террористов, таких как Монте Мелконян, за их действия против мирного населения Азербайджана во время военных операций в начале 1990-х годов.
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25-31 августа 2020 года
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Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян вместе с другими женщинами прошла курсы боевой и стрелковой подготовки на оккупированных территориях Азербайджана. Видео и фото с подготовки были широко распространены в СМИ.
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29 августа 2020 года
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Никол Пашинян посетил оккупированные территории Азербайджана. Он наградил военнослужащих, участвовавших в военной агрессии против Азербайджана как в начале 1990-х годов, так и в июле 2020 года.
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21 сентября 2020 года
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Никол Пашинян направил народу послание по случаю 29-летия независимости Армении. Во второй строчке послания говорится "Гордым гражданам Республики Арцах!".