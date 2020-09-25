Чем раньше Армения выведет свои ВС из оккупированных территорий Азербайджана, тем скорее будет урегулирован конфликт - МИД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН выступил в неофициальном заседании в формате видеоконференции Совета глав МИД стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщили в пятницу Trend в МИД, отметив в своем выступлении, что в период продолжения распространение в мире пандемии COVID-19 вопрос сотрудничества в кризисной ситуации стал актуальным, министр Джейхун Байрамов проинформировал участников мероприятия о вкладе Азербайджана в международные усилия по предотвращению распространения пандемии, в том числе о ряде важных инициатив, таких как созыв специальной сессии Генассамблеи ООН и Саммита Движения неприсоединения в формате Контактной группы.

Отметив, что пандемия оказала большое влияние не только на вопросы в области здравоохранения, но и на экономику, министр рассказал об активной роли Азербайджана в развитии каспийско-черноморского сотрудничества как страны, которая поощряет приграничную торговлю, связи и инновации, для построения всеобъемлющей и устойчивой экономики.

Отметив, что Азербайджан верит в процветающее будущее Черноморского региона, министр Джейхун Байрамов в качестве первичного условия подчеркнул необходимость для достижения этой цели взаимного уважения независимости, территориальной целостности и суверенитета государств.

Прокомментировав в своем выступлении традиционные необоснованные утверждения главы МИД Армении о том, что Азербайджан якобы проигнорировал призыв генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Армения, грубо нарушая нормы и принципы международного права, игнорируя резолюции Совета безопасности ООН, около 30 лет продолжает держать под оккупацией Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов Азербайджана. Было отмечено, что 12-16 июля в направлении Товузского района Азербайджана, на государственной границе между двумя странами, Армения предприняла попытку нового акта агрессии, но не смогла достичь своих политических и военных целей. Участники мероприятия были проинформированы о причинах заранее спланированной военной провокации Армении в направлении Товуза, в том числе о попытке вовлечь в конфликт третьи стороны, нанести ущерб важной энергетической и транспортной инфраструктуре, проходящей в непосредственной близости от местности, и, наконец, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем. Было отмечено, что Армения целенаправленно взяла на прицел гражданское население Азербайджана и во время июльской провокации в своем доме был убит 76-летний пожилой человек.

Отметив, что продолжающаяся оккупация территорий Азербайджана со стороны Армении остается серьезной угрозой международному миру и безопасности, министр подчеркнул, что чем раньше Армения выведет свои вооруженные силы из оккупированного Нагорного Карабаха и других территорий Азербайджана, тем скорее будет урегулирован конфликт и в регионе откроются пути для масштабного сотрудничества.

В министерстве подчеркнули, что в заседании глав МИД стран-членов ОЧЭС из 12 стран семь приняли участие на уровне министров, а пять - на уровне заместителей министров. В мероприятии также выступил Комиссар ЕС по политике соседства и вопросам расширения Оливер Вархели.

(Текст: Турал Гараджаев)