Мевлют Чавушоглу: Нельзя сравнивать Азербайджан со страной-оккупантом Арменией

БАКУ /Trend/ - Несмотря на режим прекращения огня Армения напала на Товуз. Этот режим не дал желаемого результата.

Об этом в ходе брифинге после встречи с главой МИД Азербайджана сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает во вторник Trend.

"Мы обсуждали эти вопросы в Минской группой на протяжении 30 лет. Мы спрашивали, есть ли у них конкретный план по урегулированию этого конфликта, ответ был одним - нет. Следует понимать, что оккупант и подвергшийся оккупации - не одно и тоже, нельзя сравнивать Азербайджан со страной-оккупантом Арменией. Мы предприняли все шаги для урегулирования этой проблемы мирным путем. Однако, до настоящего времени никто не потребовал у Армении покинуть азербайджанские территории", - сказал Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Армения переселяет в этот регион этнических армян из стран Ближнего Востока, таким образом хочет укрепиться здесь.

"Мы поддерживаем справедливую борьбу Азербайджана и призываем весь мир поддержать Азербайджан", - добавил Мевлют Чавушоглу.

(Текст: Турал Гараджаев)