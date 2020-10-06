В рядах ВС Армении уничтожены еще два террориста-наемника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе контрнаступательной операции азербайджанской армии убиты еще два террориста-наемника, сражающихся на стороне ВС Армении.

Как сообщает во вторник Trend, антитеррористическая операция армии Азербайджана по принуждению к миру продолжается с растущим успехом.

Появились очередные факты, доказывающие участие в составе ВС Армении террористов-наемников в военной агрессии против Азербайджана.

В социальных сетях распространены кадры еще нескольких наемников, уничтоженных в ходе антитеррористической операции азербайджанской армии.