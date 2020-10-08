Президент Ильхам Алиев: Все идет по плану, сегодня Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность страны

БАКУ /Trend/ - Все идет по плану. Сегодня Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность страны

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«Операция успешно продолжается. От оккупации уже освобождены один город и многие села. Это еще раз свидетельствует о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Мы неоднократно говорили это: Карабах – наша историческая, исконная земля! К сожалению, переговоры, которые проводились длительное время, не привели ни к каким результатам. Поэтому, конечно, Азербайджан в одиночку должен был восстановить свою территориальную целостность и делает это. Как вам известно, 27 сентября армянские вооруженные силы перешли в новое наступление против нас, многие наши города и села подвергаются обстрелу. На сегодняшний день число погибших среди наших гражданских лиц составляет около 30 человек. Вооруженные силы Армении обстреливают наши города и села, разрушены или серьезно пострадали около тысячи домов. Но все идет по плану, и надеюсь, что стоящие перед нами задачи будут выполнены», - сказал глава государства.