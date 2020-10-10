Спикер парламента Азербайджана встретилась с послом Японии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Японии Джуничи Вада, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Гафарова напомнила, что Япония одна из первых стран, признавшей независимость Азербайджана, подчеркнула наличие широких связей в сферах экономики и инвестиций.

На встрече Гафарова проинформировала посла об истории армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отметила, что, несмотря на подписание в 1994 году соглашения о режиме прекращения огня, армянская сторона не соблюдает это соглашение и другие международные обязательства и по сегодняшний день продолжает провокации, которые увеличились в последнее время.

Спикер сказала, что после провокаций, которые армянские вооруженные силы совершили 12 июля в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, 27 сентября были атакованы азербайджанские села и военные позиции Азербайджана: «Армения вновь берет на прицел мирных граждан, города Гянджа и Мингячевир подвергаются ракетному обстрелу со стороны Армении.

Сахиба Гафарова отметила, что в городах и районах, которые Армения подвергает массированному ракетному обстрелу, находятся стратегические транспортные и энергетические структуры. Это наглядно показывает, что захватническая политика Армении угрожает всему региону и является источником опасности для других государств региона. Спикер сказала, что азербайджанская армия решительно пресекает все провокации армянской армии, освобожден ряд оккупированных территорий страны: «Азербайджанская армия сражается на своей земле и не претендует на чужие территории. Азербайджанский народ хочет освобождения своих земель».

Спикер особо подчеркнула, что Армения организует отправку на оккупированные азербайджанские территории членов иностранных террористических группировок, наемников с тем, чтобы они воевали против азербайджанской армии: «Это противоречит международному праву, является фактором, создающим условия для нарушения международной безопасности».

В свою очередь посол Японии отметил, что Азербайджан стабильная, безопасная и динамично развивающаяся страна, выразил удовлетворение отношениями между странами.

(Текст: Кямаля Сеидова.)