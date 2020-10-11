Фабиан Хинц: За ракетной атакой на Гянджу безусловно стоит руководство Армении

БАКУ/Trend/- Изображения с места падения ракеты в Гяндже проанализировал ракетный эксперт Фабиан Хинц для немецкого издания BILD, сообщает Trend со ссылкой на «Вестник Кавказа».

«Атака почти наверняка была осуществлена баллистической ракетой. Гянджа находится в пределах досягаемости армянской реактивной артиллерии, но ущерб настолько велик, что должен был быть нанесен чем-то большего калибра», - заявил эксперт изданию.

Он уточнил, что город находится более чем в 60 км от линии фронта, массированная атака вряд ли могла быть случайной.

Эксперт годами исследовал иранскую ракетную программу, считает, что для атаки использовалась либо ракета «Скад», либо «Точка», и так, и другая есть в арсенале Армении.

«В ближайшем будущем применение баллистических ракет может возрасти», - предупредил он.