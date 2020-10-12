Доставка оружия в Армению гражданскими самолетами противоречит правилам международной гражданской авиации - депутат

БАКУ /Trend/ - Грубое нарушение Арменией режима гуманитарного перемирия после известного московского соглашения, а также ракетный обстрел мирного населения в Гяндже, которая находится вдали от линии фронта, еще раз показали, что армянское государство игнорирует все принципы международного права, включая нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

Депутат сообщил, что тем самым Армения совершила очередное преступное деяние, которое еще больше послужило разжиганию войны.

"В СМИ уже приводятся неопровержимые факты о том, что оружие доставляется в Армению гражданскими самолетами. А это уже грубейшее нарушение устава Международной организации гражданской авиации, а также требований Женевских конвенций.

Создание таких условий для Армении в конечном итоге означает разжигание войны в регионе. Президент Ильхам Алиев заявил в интервью российскому телеканалу РБК, что Пашинян должен поблагодарить Путина за то, что Россия вновь спасла Армению.

В ходе этих военных действий Азербайджан уничтожил армянскую военную технику и боеприпасы на сумму свыше миллиарда долларов. У Армении нет средств на покупку этого оружия. Россия передает это оружие Армении бесплатно. Даже если это вооружение продается Армении в кредит, то все это остается на бумаге, то есть Армения ничего не заплатит, что означает вооружение оккупанта. В частности, оказание военной помощи гражданскими самолетами категорически неприемлемо.

К сожалению, оружие, доставленное в Армению на гражданских самолетах, используется против мирных жителей Азербайджана, детей, женщин и стариков", - добавил Эльман Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)