Попавшие под армянский обстрел в Тертере шестимесячный Фариз с бабушкой - корреспондент BBС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Корреспондент телеканала BBC Гёктай Коралтан поделился фотографиями мирных жителей Тертера, подвергшихся армянскому обстрелу, сообщает во вторник Trend.

Журналист отметил, что несмотря на артиллерийский и ракетный обстрел Тертера, жители заявляют, что не хотят покидать свои дома: "В Тертере, который находится в прифронтовой зоне, мы повстречали 62-летнюю Айбяниз Джафарову и ее шестимесячного внука Фариза. Несмотря на обстрел, она отказалась уезжать их этих мест: "Мы ждем победу в Нагорном Карабахе".

(Текст: Кямаля Сеидова.)