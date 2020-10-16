Азербайджанский солдат на улицах Гадрута (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространены новые видеокадры из поселка Гадрут (Агоглан), который несколько дней назад был освобожден от оккупации, сообщает в пятницу Trend.

Видеокадры сняты на одной из центральных улиц поселка.

Представляем вам эти кадры

(Текст: Кямаля Сеидова.)