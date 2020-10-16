МИД Азербайджана: Мнение Майкла Помпео не соответствует статусу США как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ
БАКУ /Trend/ - Пресс-служба МИД Азербайджана прокомментировала мнение госсекретаря США Майкла Помпео относительно армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.
"Госсекретарь США Майкл Помпео, 15 октября в шоу-передаче Эрика Эриксона, транслируемой по телеканалу "WSB Atlanta", затронул армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.
«Азербайджанская сторона считает, что мнение госсекретаря США не соответствует многочисленным официальным заявлениям правительства США, сделанным ранее относительно данного конфликта. Это мнение также не соответствуют статусу США, как одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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