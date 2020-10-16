Факты, приведенные представителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха в ПАСЕ, заставили замолчать армян

БАКУ /Trend/ - Сегодня было проведено онлайн-заседание Комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанскую общину Нагорно-карабахского региона.

В заседании члены армянской общины озвучили необоснованные обвинения против Азербайджана.

Выступая вслед за армянскими депутатами, руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана, член азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Турал Гянджалиев привел такие факты, которые заставили армян замолчать.

Глава общины проинформировал европейских парламентариев о фактах обстрела гражданского населения Гянджи вооруженными силами Армении и о разрушении зданий в центре города, а также о фактах убийства, учавствовавших в похоронах, мирных жителей в Тертере в следствии ракетного обстрела кладбища. Привел доказательства обстрела журналистов и сотрудников AZTV в боевой зоне.

Он также сказал участникам заседания, что является уроженцем Шуши и 28 лет не может поехать в свой город из-за оккупационной политики Армении.

Представляем вниманию читателей выступление Гянджалиева:

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )