Президент Ильхам Алиев: Турция де-факто уже за столом переговоров

БАКУ/Trend/ - На самом деле Турция де-факто уже за столом переговоров. Я это уже говорил. Это реальность. Сегодня Турция обсуждает этот вопрос со странами, расположенными в другом регионе. Вам также известно, что состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции. Были переговоры министров иностранных дел, обороны. В то же время высокопоставленные лица Турции контактировали с иранскими коллегами, другими странами. Поэтому Турция де-факто находится здесь.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«Просто когда в 1992 году создавалась Минская группа, - Турция и так является ее членом, - в то время по неизвестным мне причинам она не стала сопредседателем. То есть, мы очень хотели бы, чтобы Турция была сопредседателем с самого начала. Но в то время Турция сама не пошла на это. Если бы она захотела, то, думаю, стала бы. Поэтому я и говорю, что между сегодняшней эрдогановской Турцией и тогдашней есть большая разница. Если бы она была сопредседателем, тогда этот вопрос давно был бы решен. Поэтому мы говорим, что без Турции этот вопрос не решить. Я не говорю, что Минская группа должна стать историей. Нет, пусть и они работают. Хотя за 30 лет они не пришли к какому-либо результату. Но оставлять Турцию в стороне от этого процесса и неправильно, и невозможно»,- сказал глава государства.