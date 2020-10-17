МИД: Необходимо прекратить продолжающуюся агрессию и жестокие нападения Армении на мирных жителей

БАКУ /Trend/ - 17 октября 2020 года около 01:00 Армения выпустила баллистическую ракету по азербайджанскому городу Гянджа. После новой агрессии Армении против Азербайджана это стало третьим крупным нападением на Гянджу, второй по величине город Азербайджана, находящийся вдали от линии фронта, приведшим к гибели значительного числа мирных жителей. 12 человек, в том числе двое детей, погибли и более 40 получили серьезные ранения.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, умышленное убийство мирных жителей, грубое нарушение норм и принципов международного права, включая международное гуманитарное право, а также объявленный режим гуманитарного прекращения огня, является военным преступлением и преступлением против человечности. Руководство Армении несет полную ответственность за это преступление.

Продолжающаяся агрессия и жестокие нападения Армении на мирных жителей должны быть прекращены, а международное сообщество не должно закрывать глаза на эти бесчеловечные действия Армении против азербайджанского народа.

"Мы решительно осуждаем эти гнусные нападения Армении на мирное население Азербайджана и требуем от страны-оккупанта положить конец военным преступлениям.

Политическое и военное руководство Армении, превратившее терроризм в инструмент государственной политики, несет ответственность за свое решение обстреливать гражданское население ракетами. Азербайджанская Республика заявляет, что привлечение преступников к правосудию будет обеспечено за счет использования национальных и международных правовых механизмов", - отметили в МИД.