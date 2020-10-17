Помощник президента Азербайджана прибудет в Гянджу совместно с дипломатическим корпусом и военными атташе

БАКУ /Trend/ - Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прибудет в Гянджу совместно с дипломатическим корпусом и военными атташе, сообщает Trend со ссылкой на официальный аккаунт Гаджиева в "Twitter".

«Мы едем в Гянджу с дипломатическим корпусом и военными атташе. Пусть международное сообщество увидит варварские действия Армении против мирного населения. Армения не может сбежать от ответственности», - написал он.