Развязанный армянской стороной военный конфликт продолжается - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Развязанный армянской стороной военный конфликт продолжается, армянские вооруженные силы продолжают атаковать мирных жителей Азербайджана, города и села.

Об этом в ходе брифинга сказал Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Trend.

Он отметил, что вооруженные силы Армении не щадят даже больницы, школы и детские сады.

«В знак доброй воли Азербайджан согласился на гуманитарный режим прекращения огня, однако, сразу после того, как соглашение было достигнуто, вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по Гяндже, второму по величине городу Азербайджана, который находится далеко от зоны конфликта. В этом городе нет военных объектов», - сказал Гаджиев.

Гаджиев также отметил, что вооруженные силы Армении атаковали азербайджанские города Мингячевир, а также Хызы, который находится недалеко от столицы Азербайджана - Баку.

«Армения действует безответственно, армянские вооруженные силы ведут боевые действия против мирного населения Азербайджана, в том числе младенцев, детей. Таким образом, с учетом этих действий Армения не может позиционировать себя как защитника права человека, поскольку она нападает на мирное население Азербайджана», - сказал он.

Гаджиев добавил, что эти действия Армении не могут сломить волю азербайджанского народа, который продолжает требовать справедливости, то есть освобождения оккупированных территорий.

(Автор: Наргиз Садыхова)