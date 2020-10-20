Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации город Зангилан и 6 сел района, 18 сел Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов

БАКУ /Trend/ - 20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу обнародовал названия освобожденных от оккупации населенных пунктов.

Как сообщает Trend, глава государства заявил об освобождении следующих населенных пунктов:

Физулинский район: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.

Джебраильский район: Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.

Ходжавендский район: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название Норашен), Венг. Даю этому селу новое азербайджанское название. После этого село Венг будет называться Чинарлы. Поздравляю с новым названием.

Зангиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан – наш! Карабах – наш!