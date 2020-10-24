Посольство России находится в контакте с родными гражданина, погибшего в результате обстрела армян

БАКУ/Trend/- Посольство России в Азербайджане находится в контакте с родными гражданина России, погибшего в результате армянского обстрела, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство.



«24 октября сего года в больнице города Гянджи от полученных в результате ракетного обстрела 17 октября с.г. ранений скончался гражданин России Маяков Артур Васильевич 2007 г.р. Посольство находится в контакте с родными и близкими погибшего и выражает им глубокие соболезнования»,- говорится в сообщении посольства в Твиттер.



Отметим, что гражданин России 13-летний подросток Маяков Артур Владимирович, который был полон любви к жизни и мечтал о будущем, раненный 17 октября в результате ракетного удара Армении по Гяндже, сегодня скончался.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )