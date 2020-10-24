ВВС Азербайджана уничтожили военную технику и инфраструктуру ВС Армении

БАКУ /Trend/ - 24 октября с 13:00 до 15:00 боевая авиация Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана уничтожила 3 танка, 2 укрытия и 4 опорных пункта роты вооруженных сил Армении на Агдеринском и Агдамском направлениях фронта.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

ВВС Азербайджана продолжают наносить авиаудары по военной инфраструктуре противника.