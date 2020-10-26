Высказывания Евсеева об использовании ракет «Искендер» это подстрекательство к военному преступлению - депутат

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев вновь высказал абсурдную мысль, что якобы в случае продолжения войны Армения вправе использовать ракеты «Искендер» против нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана. Эта бредовая мысль Евсеева, наряду с серьезным нарушением международного права, также является подстрекательством к военному преступлению.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Депутат отметил, что этот подход Евсеева является пропагандой агрессии: «Во-первых, нефтегазовые структуры – это гражданские объекты, на которых работают гражданские лица. Значит, речь идет об обстреле не только гражданских объектов, но и работающих там людей. Обстрел гражданских объектов и людей является грубым нарушением, в том числе, Женевской конвенции. "Научная деятельность" таких проармянски настроенных лиц как Евсеев, позиционирующих себя людьми науки, используется для разжигания агрессии, что не может восприниматься научной общественностью. Далее, представляя себя ученым, Евсеев совершил очень большую фальсификацию, пытаясь представить Азербайджан как агрессора. Видимо, этот т.н. "человек науки" не осведомлен ни об истории, ни о международном праве, ни о географии. Но на самом деле это высказывание Евсеева связано не с неинформированностью, а с фальсификацией: «Уверен, что Евсеев не может не знать о резолюциях СБ ООН, требующих немедленного вывода армянских войск с территорий Азербайджана. Подобные Евсееву - позор для науки, поэтому считаю, что соответствующие структуры России должны предпринять меры в правовой плоскости в отношении лиц, занимающихся подобной подстрекательской деятельностью».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)