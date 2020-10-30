Заявления Amnesty International и Human Rights Watch вновь подтвердили, что Армения нарушает правила ведения войны - юрист

БАКУ /Trend/ - Заключения, обнародованные Amnesty International и Human Rights Watch, вновь подтвердили, что Армения нарушает правила ведения войны.

Об этом в пятницу сказал Trend глава Фонда конституционных исследований, юрист Алмамед Нуриев.

По его словам, наконец-то мировая общественность и различные международные организации стали слышать голос Азербайджана.

"К сожалению, на сегодняшний день какими-либо международными организациями не было сделано заявлений относительно нарушения имущественных прав граждан на оккупированных территориях Азербайджана. Армяне использовали оружие массового поражения не против легитимных военных целей, а гражданских объектов и мирных жителей. Армянская сторона, нарушая гуманитарное право в целом, использовала ракеты дальнего действия и кассетные бомбы. Однако, международные организации хранили молчание относительно этих действий оккупантов.

В конце концов, представители Amnesty International приехали в Барду и провели там свое расследование. В результате выяснилось, что Армения использовала кассетные бомбы. Позже и Human Rights Watchс сообщила, что вооруженные силы Армении применили запрещенные международным сообществом кассетные боеприпасы и выпустили по крайней мере одну ракету большой дальности во время атаки на Барду.

Как известно, кассетные бомбы входят в список запрещенного оружия, так как они вызывают масштабные разрушения и наносят колоссальные увечья. В любом случае сторона, использующая это оружие, должна быть привлечена к ответственности. Потому как это явялется нарушением правил ведения войны, а использование такого оружия - нарушение всех законов", - отметил Нуриев.

Юрист подчеркнул, что заключения Amnesty International и Human Rights Watch также предоставят Азербайджану возможность для установления новых, качественных отношений с международными правозащитными организациями.

"Впереди еще много работы. До сих пор армяне уничтожили имущество многих азербайджанцев. Также нанесен огромный ущерб с экологической точки зрения. Несомненно, все это нужно просчитать и зафиксировать. Я думаю, что международные организации могут обозначить свою позицию и по этому вопросу, мы можем сотрудничать в этом направлении. Желательно, чтобы азербайджанские НПО, гражданское общество и государственные структуры тесно сотрудничали в этом направлении", - добавил Алмамед Нуриев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)