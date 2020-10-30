Новость о землетрясении в Измире крайне опечалила нас - глава МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил поддержку Турции в связи с землетрясением в Измире.
Как передает в пятницу Trend, глава МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с этим на своей официальной странице в Twitter.
"Новость о землетрясении в турецком городе Измир крайне опечалила нас. В этот трудный день мы рядом с нашими братьями. Наши молитвы с вами", - говорится в публикации.
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