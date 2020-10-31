В результате армянской агрессии нанесен ущерб 17 религиозным памятникам, в том числе церкви - Вюсал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - В результате армянской агрессии нанесен ущерб 17 религиозным памятникам в населенных пунктах Азербайджана.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в числе этих памятников есть и христианские церкви.

"В целом, пострадавшие памятники - это мечети, церковь и кладбища. Также в результате армянской агрессии нанесен ущерб трем историческим памятникам в Гяндже, Тертере и Агдаме", - сказал Гасымлы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)