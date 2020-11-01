Армения продолжает распространять провокационную дезинформацию - минобороны Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Армянские СМИ продолжают распространять провокационную дезинформацию о якобы обстреле оккупированных населенных пунктов Азербайджанской Армией, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Распространяя подобные ложные новости, представители минобороны Армении демонстрируют, что они совершенно не осведомлены о ситуации на фронте.

В очередной раз официально заявляем, что наши подразделения наносят ответные удары только по боевым позициям и огневым точкам противника", - говорится в сообщении.