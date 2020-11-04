Международные правозащитные организации слишком поздно реагируют на армянский террор - правозащитник

БАКУ /Trend/ - Международные правозащитные организации поздно реагируют на армянский террор.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказала глава Бюро по правам человека и защиты законодательства Саида Годжаманлы.

Она сообщила, что Комиссар ЕС по правам человека все еще не отреагировал на военные провокации Армении.

"Мы поднимем вопрос о том, чтобы наш отчет был заслушан в Совете Европы. Отчет уже готов на английском языке, также будут подготовлены варианты на французском и немецком языках. В него ежедневно вносятся новые факты, поскольку бомбардировка наших районов армянскими ВС не прекращается ни на один день. Каждый раз, по предоставлению отчета с нашей стороны, из этих организаций связываются с нами, расспрашивают о конкретных фактах. По этой причине мы подготовим и предоставим полный и достоверный отчет", - сказала Годжаманлы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)