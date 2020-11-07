Максим Шевченко назвал имена армян угрожающих ему убийством (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Российский журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко заявил об угрозах со стороны армян в адрес его и его семьи.

"Угрозы идут мне и моей семье, дикие оскорбления какие-то страшные...Плюс к этому на меня оказывается давление со стороны армянства", - заявил Шевченко.

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