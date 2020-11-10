Президент Ильхам Алиев: Данное заявление фактически означает военную капитуляцию Армении

БАКУ /Trend/ - Это заявление имеет историческое значение. Должен сказать, что данное заявление было подписано в форме видеоконференции, на первоначальном этапе главы 3 стран должны были подписать заявление посредством видеоконференции. Однако в последний момент премьер-министр Армении отказался сделать это. Это в определенной степени можно понять, так как данное заявление фактически означает военную капитуляцию Армении. Поэтому Президент России и я подписали данное заявление в формате видеоконференции, и заявление составлено на русском языке. Здесь есть моя подпись, после подписания данный документ передан послу России, главы государств и правительств России и Армении подпишут этот документ.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил: «Еще раз хочу сказать, что этот поступок премьер-министра Армении Пашиняна можно понять. Хотя считаю, что каждый человек должен отвечать за свои поступки. Каждый человек даже в самой тяжелой, самой критической для него и его страны ситуации должен уважать себя. Пашинян и без того подпишет это. Мы вынудили его. Но подпишет подло и трусливо в каком-то скрытом, закрытом месте, подальше от камер. Он не подписывает это по доброй воле. Подписывает под железным кулаком!».