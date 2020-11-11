Что нам дает мирная декларация по Нагорному Карабаху - разъяснение

БАКУ /Trend/ - Подписанная между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении декларация об урегулировании нагорно-карабахского конфликта является исторически важным документом.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

Депутат сообщил, что этот документ предусматривает завершение военной фазы конфликта и мирное возвращение других оккупированных территорий Азербайджану.

"Все положения этого документа, состоящего из девяти пунктов, отвечают национальным интересам Азербайджана, означают принятие условий, выдвинутых Президентом Азербайджана. Глава государства Ильхам Алиев сказал, что премьер-министр Армении должен взять на себя обязательство и подписаться под графиком освобождения наших земель. Такой график отражен в этой декларации.

Другой важный момент заключается в том, что это прекращение блокады Нахчывана, установление сухопутного сообщения между Нахчываном и основной частью Азербайджана, а также обеспечение его безопасности. Кроме того, одним из важных моментов в этом документе является то, что впервые происходит участие Турции в процессе урегулирования, и турецкие миротворцы будут работать вместе с российскими.

Один из важнейших вопросов в декларации заключается в том, что нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. В целом документ решает самые принципиальные для нас вопросы. Этим вновь доказывается, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, остальные наши земли - Лачын, Кельбаджар и Агдам - будут возвращены Азербайджану без кровопролития, там не останется ни одного армянского солдата, присутствию оккупационной армии Армении в Азербайджане будет положен конец.

Освобождение города Шуша также создало уникальные возможности для осуществления этого исторического достижения. Архитектором этой великой победы являются Президент Ильхам Алиев, победоносная азербайджанская армия, азербайджанский народ", - добавил Эльман Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)