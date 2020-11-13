Экономика Нахчывана в постблокадный период - анализ

Политика 13 ноября 2020 19:26 (UTC+04:00)
Экономика Нахчывана в постблокадный период - анализ

БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана в Отечественной войне и восстановление территориальной целостности важны не только как историческое событие, но и как значительное экономическое достижение.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

Депутат считает, что одним из важных пунктов исторической декларации, подписанной между Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября, является восстановления сухопутного сообщения Азербайджана с Нахчыванской АР.

"Согласно пункту девять документа, восстанавливаются все экономические и транспортные связи в регионе, в целях организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов по обоим направлениям Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской АР. В то же время будет предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван и западные районы Азербайджана.

Этот пункт, включенный в заявление, является еще одним торжеством победы Азербайджана, имеющей большое политическое, экономическое и гуманитарное значение. Это решение является еще одним проявлением дальновидной и мудрой политики победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева как инициатора тесного и всестороннего сотрудничества, безопасности, мира и стабильности в регионе. С помощью этого прагматичного и талантливого политического гения Глава государства закладывает глубокую основу для стабильности и развития в регионе и снимет блокаду Нахчывана, который 30 лет страдал от агрессивной политики Армении.

Благодаря именно его дальновидным и мудрым решениям будут устранены все проблемы, мешающие многостороннему сотрудничеству в регионе, а также серьезные трудности, с которыми сталкивался Нахчыван.

Как известно, будучи неотъемлемой частью независимого Азербайджана, Нахчыванская Автономная Республика, несмотря на блокаду последних 30 лет, показала своим экономическим развитием, на что она способна. Эффективное использование экономических ресурсов автономной республики сыграло важную роль в решении вопросов в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, торговля, занятость, уровень жизни. Благодаря решимости великого лидера Гейдара Алиева удалось восстановить разрушенную экономику находящегося в блокаде региона. Установление отношений после 1993 года с соседним Ираном и братской Турцией, граничащими с Нахчываном, сыграло ключевую роль в решении проблем с продовольствием и энергоснабжением в регионе. Расширение возможностей воздушного сообщения Нахчывана со столицей страны, проведение аграрно-промышленных и других экономических реформ повысило надежность защиты и развития автономной республики. За последние 27 лет в регионе была достигнута прочная макроэкономическая стабильность и ускорено масштабное развитие, охватывающее все сферы жизни общества. Текущие экономические реформы и диверсификация, обеспечивая развитие ненефтяного сектора экономики, предоставляют широкие возможности для значительного прогресса в Нахчыване. В частности, особое значение имеют промышленный и сельскохозяйственный секторы. Организация производства различных видов промышленной продукции за счет местных ресурсов в автономной республике, где широко распространено частное предпринимательство, расширение обрабатывающей промышленности в аграрном секторе, дальнейшее укрепление малого и среднего бизнеса в сфере социальных услуг приносит свои плоды. Об этом свидетельствует тот факт, что промышленность занимает первое место в ВВП, что является важным показателем экономического развития. В первом полугодии 2020 года объем ВВП автономной республики составил один миллиард манатов, что является показателем высокого развития. В то же время Нахчыван с каждым годом увеличивает свой экспортный потенциал", - подчеркнул Айдын Гусейнов.

По словам депутата, восстановление транспортного сообщения Нахчыванской АР с основной частью Азербайджана закладывает основу для нового этапа. Новый этап развития, считает Гусейнов, начнется в постблокадный период Нахчыванской АР, которая занимает важное расположение на стыке Востока и Запада. Этот регион станет важной частью стратегии социально-экономического развития, реализуемой в нашей стране, и будет включен в программы единого развития, реализация предусмотренных в стране мероприятий обусловит устойчивое развитие ненефтяного сектора АР, расширение коммунальной, социальной инфраструктуры в регионах, приведет к улучшению деловой среды, увеличению инвестиций, созданию новых предприятий, рабочих мест и, как следствие, расширению занятости, сокращению уровня бедности.

"Появятся возможности для реализации более широких и разнопрофильных коммуникаций и проектов, которые принесут пользу всем в регионе. Богатые экономические ресурсы Нахчывана, благоприятный климат и природа, геоэкономическое расположение, минеральные ресурсы, полезные ископаемые означают новые возможности для мировых стран. Восстановление прямого транспортного сообщения и коммуникаций даст Нахчывану новое дыхание, Азербайджан установит прямые контакты с Турцией через Нахчыван. Этот фактор приведет к расширению азербайджано-турецких экономических отношений, более легкой и удобной транспортировке грузов. В результате Нахчыван еще больше ускорит свое развитие в качестве центрального логистического узла.

Также следует отметить, что, прекратив политику агрессии и территориальных претензий, Армения может воспользоваться этим коридором и получить большие доходы от транзита. Это означает прочную основу для мира и стабильности в регионе. Таким образом, Азербайджан будет и дальше укреплять свои позиции в качестве надежного политического силового центра, играя ведущую роль в региональном транспортно-логистическом узле и обеспечивая диверсификацию экономических и инвестиционных ресурсов. Это окажет серьезное влияние на политическую, экономическую, культурную и гуманитарную картину в регионе Кавказ-Азия-Европа. В то же время, с его богатыми экономическими ресурсами, природой, туристическим потенциалом, транспортными и логистическими возможностями, климатическими особенностями, Нахчыван получит возможность стать объектом интереса с точки зрения инвестиций и туризма", - добавил Айдын Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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