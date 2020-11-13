Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности - Вюсал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Во время Отечественной войны Армения, нарушая международное право, нанесла ущерб гражданскому населению и инфраструктуре на территории Азербайджана, вдали от зоны боевых действий. Центр анализа экономических реформ и коммуникаций проводит систематическое исследование агрессии Армении против Азербайджана. На вопросы Trend ответил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы.

- Как можно оценить агрессию Армении против Азербайджана через призму международного права?

- С привлечением международных экспертов Азербайджан точно рассчитает ущерб, нанесенный Арменией биологическим, земельным, водным, минеральным ресурсам, а также нашему имуществу и культурному наследию.

Армения может быть привлечена к ответственности в различных областях права, таких, как гуманитарное право, права человека и право мира, а также за ущерб, причиненный мирным азербайджанцам.

Гуманитарное право, как направление общего права, было сформировано раньше, чем правовая база, регулирующая права человека. Основу гуманитарного права составляет «Женевское право», ссылающееся на Женевские конвенции от 1949 года, «Гаагское право», ссылающееся на Гаагские конвенции (1899 и 1907 гг.) и некоторые резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Женевское право защищает тех, кто не принимал участия в боевых действиях, в том числе раненых, пленных, мирных жителей и других. Гаагское право ограничивает и запрещает определенные методы и средства ведения войны для предотвращения насилия.

Женевские конвенции состоят из четырех частей: об улучшении участи раненых и больных в армиях, об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, об обращении с военнопленными и о защите гражданского населения во время войны. Соблюдение Женевских конвенций контролируется Международным комитетом Красного Креста.

Защита гражданских лиц, регулируемая 4-й Женевской конвенцией, была одобрена Организацией Объединенных Наций как «норма-обычаи», которые применяется ко всем и признана большинством государств. Такая норма-обычай, как защита гражданских лиц во время войны, также применяется к странам, которые не ратифицировали Статут Суда ООН. С этой точки зрения, Армению можно привлечь к ответственности за преступления против Азербайджана.

Некоторые нормы-обычаи считаются более важными, принимаются как императивные правовые нормы (jus cogens) и в обязательном порядке применяются ко всем странам. Хотя нормы-обычаи не применяются, если они противоречат собственной правовой базе государства, императивные нормы в данном контексте считаются исключением. Таким образом, эти нормы считаются важными и безусловными обязательствами на международной арене, даже если они не подтверждены правовой базой самого государства или отражены иначе. Эти нормы регулируют такие вопросы, как международная преступность, преступления против человечности, агрессивная политика (оккупация) и агрессивная война, геноцид, рабство.

- Можно ли сказать, что в отношении Азербайджана имели место нарушения императивных правовых норм?

- Против Азербайджана были нарушены именно императивные нормы, которые имеют безоговорочную силу в международном праве. Таким образом, изначально оккупация армянами 20 процентов азербайджанских земель считается в ​​международном праве агрессивной политикой, массовые убийства людей в этом процессе раскрывают факты агрессивной войны и даже геноцида, который регулируется другими императивными нормами. Важным фактом является то, что агрессивная война приписывается к стороне, предпринявшей эти шаги (инициатора), то есть сторона, принимающая ответные меры, не считается в международном праве ведущей агрессивную войну.

Агрессивная война также означает нарушение Гаагских конвенций. Таким образом, эти Конвенции запрещают использование оружия и припасов с удушающими газами и вредными веществами, а также причиняющих излишние страдания, разрушение собственности без военной необходимости, грабеж и конфискацию. Как вы знаете, армяне допустили серьезные нарушения в отношении Азербайджана по всем пунктам этих запретов. Таким образом, зафиксированы факты обстрела армянами мирных населенных пунктов Азербайджана с использованием припасов, вырабатывающих белый фосфор, случаи применения кассетных бомб, разграбления или полного уничтожения имущества, принадлежащего нашему народу на оккупированных территориях Азербайджана. Другим видом запрещенного оружия являются кассетные боеприпасы, применение которых запрещено в густонаселенных районах в соответствии с Международной Конвенцией по кассетным боеприпасам. Это оружие также применялось армянами против мирного населения в Гяндже, Барде и других населенных пунктах, что привело к массовым жертвам.

- Как вандализм Армении против культурных, исторических и религиозных памятников Азербайджана отражен в международном праве?

- Гаагское право требует принятия всех возможных мер для защиты культурных памятников и медицинских учреждений. Эти требования отражены в другом международно-правовом документе - Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Также следует особо отметить серьезные нарушения армян в этом направлении. Армяне разрушили практически все исторические и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана или держали свиней в мечетях, в знак неуважения к нашей религии. Кроме того, в ходе шестинедельной войны во время вооруженных нападений не только на оккупированных территориях, но и на других азербайджанских землях были повреждены более 20 религиозных объектов и исторических памятников.

- В каких формах может быть осуществлена международно-правовая ответственность Армении?

- Международно-правовая ответственность - как абсолютная ответственность, является обязательством субъекта международного права устранить и возместить ущерб, причиненный нарушением международно-правового обязательства другому субъекту того же статуса. За преступления, совершенные Арменией против Азербайджана, образовались такие виды правовой ответственности, как репарация, реституция, компенсация и сатисфакция. Эти виды ответственности предусматривают различные формы, как материальные, так и нематериальные. Репарация - это процесс возмещения проигравшей стороной ущерба, причиненного военными действиями победившей стороне. Реституция - это возвращение государства к его прежнему состоянию до совершения преступления. К примеру, освобождение незаконно задержанных лиц и возврат конфискованного имущества. Компенсация или возмещение ущерба - в современном международном праве означает выплату материального ущерба за материальный или моральный ущерб. Компенсация - это наиболее распространенная форма возмещения ущерба в международных отношениях. В то же время публичное извинение совершившей нарушение стороны – сатисфакция, обязательство не повторять то же или подобное поведение, также являются мерами, предусмотренными международным правом.

- Что можно сказать о практическом применении международно-правовой ответственности в мировой практике?

- Впервые репарация была назначена по итогам Первой мировой войны. В 1919 году был подписан Версальский договор, в котором подчеркивалась ответственность Германии и ее союзников, и было назначено возмещение ущерба в размере 269 миллиардов золотых марок, в эквиваленте около 100 тысяч тонн золота. Во время Второй мировой войны Германия и ее союзники также были обременены репарациями. Такое решение было принято в 1945 году на Ялтинской конференции. В итоге из Германии в СССР было отправлено около 400 000 железнодорожных грузовых вагонов, 2 885 фабричного оборудования, 96 оборудований электростанций, 340 тысяч автомобилей, 200 тысяч электродвигателей, один миллион 335 тысяч голов скота, 2,3 миллиона тонн зерна, миллион тонн картофеля и овощей, полмиллиона тонн масла и сахара, 20 миллионов литров спирта, 16 тонн табака. Кроме того, в качестве объектов репарации СССР были переданы телескопы Астрономической обсерватории Гумбольдтского университета, вагоны берлинского метро и круизные лайнеры, а также другое технологическое оборудование. Германия также поэтапно выплатила репарации и другим странам.

В качестве другого примера можно привести репарации, назначенные в результате конфликта между Японией и Индонезией. В результате мирного соглашения и соглашения о компенсации, подписанного 20 января 1958 года, Япония должна была выплачивать Индонезии 223 миллиона долларов в течение 12 лет.

Кроме того, ООН обязал Ирак возместить ущерб и убытки, причиненные незаконной оккупацией Кувейта в 1990-91 годах. Для обеспечения выплаты компенсаций была создана Международная компенсационная комиссия.

- Каков будет механизм привлечения Армении к ответственности за преступления, совершенные против Азербайджана?

- Судебное преследование на международном уровне также отражено в Уголовном кодексе Азербайджана. С этой точки зрения привлечение к уголовной ответственность за преступления, совершенными армянами против Азербайджана, может осуществляться как в соответствии с международным правом, так и на основе внутреннего законодательства. Согласно внутреннему законодательству, лица, подозреваемые в совершении преступления, объявляются в международный розыск, затем арестовываются соответствующими властями какой-либо страны, в которой они находятся, и передаются следственным органам, а потом приговор им выносит азербайджанский суд. Если это невозможно, международное право и международные суды рассматривают возможность решения этого вопроса. Ответственность за международные преступления в Азербайджане впервые была определена в Уголовном кодексе 1999 года, и согласно статье 10 Уголовного кодекса Преступность и наказуемость деяния (действия или бездействия) определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния - то есть ретроактивное (обратное) применение норм уголовного права запрещено. Преступления против мира и человечности могут преследоваться национальными судами, если военные преступления совершены после этой даты.

Генеральная прокуратура Азербайджана проводит систематические и заслуживающие одобрения работы в этой области.

Как уже было сказано, преступления, совершенные армянами, считаются международными преступлениями и это означает, что другие государства, опираясь на собственное внутреннее законодательство, могут преследовать в судебном порядке тех, кто совершил международные преступления в Азербайджане. Мы можем сослаться на практику преследования виновных в преступлениях против человечности после войн в Югославии и Руанде, в соответствии с внутренними законодательствами Дании, Германии и некоторых других стран, опираясь на универсальную юрисдикцию.

- Какие еще формы преследования мы можем использовать на международном уровне?

- Могут быть созданы временные трибуналы Ad hoc. Такие органы создаются временно для разрешения конкретного конфликта и привлечения обвиняемых к ответственности. Такие трибуналы могут создаваться по инициативе Совета Безопасности ООН или Генерального секретаря ООН на основании решений Генеральной Ассамблеи ООН. В мировой практике можно упомянуть создание специальных трибуналов по Югославии, Руанде, Ливану или Сьерра-Леоне.

Международный уголовный суд (МУС), действующий на основании Римского Статута, ратифицированного 124 странами, преследует виновных в преступлениях, совершенных на международном уровне. В настоящее время Международный уголовный суд рассматривает три типа преступлений: геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Из-за невозможности осуществлять юрисдикцию в отношении любого преступления, совершенного до вступления в силу Римского Статута, хотя зверства, совершенные армянами в Первой Карабахской войне, охватили все три рассматриваемых судом области, к сожалению, вывести их на трибунал не удалось. Однако действия врага в нарушение международного права в Отечественной войне за освобождение Карабаха могут быть переданы в Международный уголовный суд через ООН.

- Каким образом от Армении можно потребовать компенсации за ущерб Азербайджану?

- Компенсационная комиссия ООН (ККООН) была создана в 1991 году в соответствии с резолюцией 687 Совета Безопасности ООН в целях обеспечения выплаты компенсации за незаконную оккупацию Кувейта Ираком в 1990-91 годах. Комиссия на сегодняшний день обеспечила выплату 350 миллиардов долларов компенсации по 2,7 миллионам искам. Комиссия регулирует выплату компенсации по шести категориям претензий.

Международный Суд - высший судебный орган Организации Объединенных Наций - отличается широким спектром судебной деятельности. Его основные обязанности заключаются в разрешении юридических споров между государствами, и в предоставлении консультативных заключений по правовым вопросам, переданных ему компетентными международными органами и структурами.

В Европейский суд по правам человека, учрежденный в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, могут обращаться граждане стран, ратифицировавших эту Конвенцию. Однако защита в соответствии с Конвенцией распространяется только на отношения между человеком и властями. То есть каждый пострадавший гражданин Азербайджана может привлечь армянское государство к ответственности, подав таким образом жалобу. Работа в этом направлении уже начата.

- Какая работа проделывается для оценки ущерба, нанесенного Арменией?

- Для оценки ущерба, нанесенного конфликтом, можно использовать два метода. Во-первых, проводится оценка прямых потерь, где оценивается реальная стоимость ущерба разрушенной инфраструктуре. Во-вторых, косвенный ущерб, когда оцениваются возможности и дополнительные выгоды, утраченные в результате разрушения инфраструктуры.

В различных конфликтах также использовались ключевые методы оценки воздействия. Например, Программа развития ООН (ПРООН) оценила воздействие на Йемен в 2019 году. Это больше основано на методологии оценки, основанной на результатах. Другая оценка была проведена Всемирным банком в Ираке в 2018 году для оценки ущерба, нанесенного войной, и необходимости создания новой системы инфраструктуры. Была проведена оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре террористической организацией ИГИЛ, а также ущерб таким областям, как социальная, производственная, коммунальная, в том числе разрушенные дома, туристические объекты, транспорт, государственные объекты, экология и другие.

В целях оценки и устранения ущерба, нанесенного Арменией начиная с 27 сентября 2020 года гражданскому населению на территории Азербайджана, в том числе инфраструктурным объектам, субъектам предпринимательства, создана Государственная комиссия.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)