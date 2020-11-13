Армяне увозят с собой даже оконные рамы - репортаж ВВС из освобожденного от оккупации Кельбаджара (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с трехсторонним заявлением по Карабаху президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, армяне покидают Кельбаджар, что подтверждает репортаж с места события телеканала BBC News, передает в пятницу Trend.

В репортаже рассказывается о том, что армяне забирают с собой все, что можно увезти, даже оконные рамы и унитазы, а все, что нетранспортабельно, уничтожают. В частности, стремятся нанести больше ущерба, поджигая дома и леса.

Все эти факты еще раз доказывают, что армяне продолжают разрушать и разграблять территории Азербайджана.

Отметим, что данный факт был отмечен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время интервью, данного 28 октября российскому агентству «Интерфакс»: «В Физули, когда мы освободили от оккупации, не могли найти ни одного целого здания. Представляете? Во всем городе, а там проживали десятки тысяч людей. Ни одного здания. Мне позвонили, я сказал, поднимите на флагштоке. Вот что они сотворили. Посмотрите развалины Агдама, Джебраильского района, это же разрушено все. Это же как будто варвары прошли. Нелюди прошли. Они все сняли. Крыши, оконные рамы, унитазы, раковины, это же ворье просто».

Представляем репортаж, подготовленный каналом "BBC News" в связи с актами экологического террора, совершенного армянами в Кельбаджарском районе.

(Текст: Кямаля Сеидова)