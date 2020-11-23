Военная прокуратура Азербайджана предъявила обвинение Сейрану Оганяну еще по одной статье

БАКУ /Trend/ - Военная прокуратура Азербайджана предъявила обвинение бывшему министру обороны Армении Сейрану Огаяну по еще одной статье.

Как передает в понедельник Trend, в рамках уголовного дела, следствие по которому продолжается в Военной прокуратуре Азербайджана, было решено привлечь Оганяна Сейрана Мушеговича к следствию по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или вынужденное переселение населения), и, для избрания в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, соответствующее представление было направлено Бакинскому военному суду, и, как уже известно, оно было удовлетворено.

Решением Бакинского военного суда в отношении Оганяна Сейрана Мушеговича заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с даты ареста.

В Военной прокуратуре Азербайджана было принято решение об объявлении подозреваемого в розыск, и соответствующее обращение было направлено в Главное управление уголовного розыска МВД Азербайджана и Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане.

Факт подтвердили в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)