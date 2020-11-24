Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство железной дороги Барда - Агдам

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству линии железной дороги Барда - Агдам.

Согласно распоряжению, в целях восстановления освобожденных территорий и обеспечения устойчивого социально-экономического развития Агдамского района для проектирования и строительства железнодорожной линии Барда-Агдам общей протяженностью 45 километров из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики ЗАО "Азербайджанские железные дороги" первоначально выделяются пять миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Минэкономики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения (инвестиционные расходы) в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для продолжения строительства железнодорожной линии, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.