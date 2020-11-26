Резолюция Сената создает Франции имидж страны, готовой дробить существующие границы стран и перекраивать карту мира – эксперт

БАКУ /Trend/ - Резолюция Сената "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской Республики" создает Франции имидж страны, готовой дробить существующие границы стран и перекраивать карту мира.

Об этом сказал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, комментируя резолюцию Сената Франции "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской Республики".

"Внешнюю политику Франции определяет министерство иностранных дел, а не Сенат. МИД Франции прекрасно понимает, что невозможно признавать сепаратистский режим. Это идет против известнейшего постулата международного права о целостности границ государств, бросает тень на Францию как на страну, которая поддерживает сепаратизм и раскалывает государство. Это создает Франции имидж страны, готовой дробить существующие границы стран и перекраивать карту мира", - отметил он.

Финкель подчеркнул, что теперь Франции будет сложно протестовать, или осуждать, когда другие страны захотят поддержать сепаратизм где-либо в мире. Тогда Франции можно указать, что их Сенат, президент и политики тоже поддерживали армянский сепаратизм и подрывали территориальную целостность Азербайджана.

"Если в самой Франции, будет зарождаться какой-либо сепаратизм, то не думаю, что Франция сможет теперь подавить такие движения внутри своей страны, апеллируя к целостности границ, к международному праву, потому что сегодня она стала государством-бунтарем, государством, поддерживающим сепаратизм и идущим нелегитимным путем", - добавил эксперт.

По словам Финкеля, страны, которые хотят мира в Карабахе, должны сделать все возможное, чтобы убрать Францию как игрока из всех организаций, обсуждающих данный вопрос: "Страна, которая поддерживает сепаратизм, подрывает территориальную целостность, выступает против международного права и поддерживает все преступления, совершенные незаконным сепаратистским режимом – не может быть участником данных переговоров, она не являет нейтральной в решении этого вопроса".

Эксперт рассматривает демарш Сената Франции как очередную комедию, над которой можно посмеяться, но которую не нужно воспринимать всерьез.

Он подчеркивает, что невозможно не отметить опереточность ситуации - за все эти годы, и по сей день, сама Армения не признала Нагорно-Карабахский сепаратистский режим.

Резолюция Сената Франции - уже по итогам войны, по итогам полного краха армянских вооруженных сил и капитуляции Армении - не может не вызывать насмешку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)