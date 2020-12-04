Парламент Азербайджана о предоставлении земельных наделов вынужденным переселенцам

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одержал победу в 44-дневной Второй Карабахской войне, обеспечив свою территориальную целостность. Сейчас на освобожденных территориях идут работы по разминированию, строятся дороги и осуществляются другие работы по возвращению вынужденных переселенцев. Но за 27-28 лет население, освобожденных от оккупации районов, существенно выросло, поэтому вызывает интерес то, как будет происходить раздел земельных участков после возвращения людей в эти районы.

«Никаких проблем с этим не будет», - сказал в пятницу Trend председатель парламентского комитета по аграрной политике Таир Рзаев, комментируя вопрос.

По его словам, земельные участки лиц, которые во время оккупации этих районов находились в их собственности, безусловно, будут отданы им: «Они вновь станут хозяевами своих земельных участков. На этих территориях есть также земли, являющиеся государственной собственностью, долевые участки которых государство может предоставить увеличившемуся населению. Естественно, на этих территориях должны быть и муниципалитеты, которым тоже могут быть выделены участки от государственных земель. В соответствии с условиями аграрных реформ, проведенных в Азербайджане, земельные наделы будут выделены всем. Но может быть, что в некоторых районах людям будет предоставлено больше земельных участков, а где-то меньше. К примеру, население Агдама выросло, а территория района маленькая, и наоборот, территория Кельбаджара больше, но населения мало. Поэтому возможно, что и территории земельных наделов, которые будут предоставлены людям в отдельных районах, будут отличаться. Но в любом случае всему населению освобожденных районов будут выделены земельные участки».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)