Президенту пишут: Благодаря Вам мы одержали победу не только на поле боя, но и в информационной войне

БАКУ /Trend/ - Продолжают поступать письма Президенту, Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву от жителей Азербайджана, соотечественников, проживающих за рубежом, и граждан братской Турции. Чувством глубокой признательности за победу в Отечественной войне проникнуты их письма главе государства.

Trend со ссылкой на сайт Президента приводит некоторые из этих писем.

Самир Новрузов из Хьюстона пишет: «Уважаемый господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, поздравляю Вас с освобождением Лачина. Вы возвысили азербайджанский народ. Сплотившись во время войны, мы восстановили территориальную целостность нашей страны. Вы золотыми буквами вписали в историю Азербайджана славную страницу. Вы претворили в жизнь девиз «Карабах - это Азербайджан!» Господин Президент, мы гордимся Вами. Да здравствует азербайджанский народ, да здравствует Азербайджан!»

Исмаил Чаглыйан из Стамбула пишет: «Победоносный Верховный главнокомандующий, господин Президент, поздравляем Вас и братский азербайджанский народ с победой, подаренной всему тюркскому миру. Да хранит Вас Всевышний! Да здравствует Азербайджан! Наши сердца бьются в унисон с Вами. Целую Ваши руки в знак уважения и признательности».

Эльчин Зейналов из Агсуинского района: «Уважаемый господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий! От имени моей семьи и всех жителей Лачинского района сердечно поздравляю Вас с победой, освобождением наших земель от заклятого врага. Вы одновременно вели борьбу по двум направлениям – противостояли пандемии коронавируса и армянским оккупантам. Уверен, Вы столь же блестяще справитесь с пандемией, как одолели армянских оккупантов на поле боя. Мужеством, решимостью, несокрушимой волей, дальновидностью и усердием Вы положили конец нашей 28-летней тоске по родным землям, став подлинным Национальным героем азербайджанского народа. Это почетное звание, завоеванное Вами на поле боя, вторит сердцу каждого азербайджанца. Вы продемонстрировали мощь азербайджанского народа не только Армении, но и всему миру. Благодаря Вам мы одержали победу не только на поле боя, но и в информационной войне. Четкими, аргументированными ответами на вопросы ведущих телеканалов в ходе войны Вы донесли наш справедливый глас до мирового сообщества. Азербайджанский народ всецело верит Вам. Вы - спаситель нашего народа. Да хранит Вас Всевышний! Весь мир стал свидетелем Ваших незаурядных способностей полководца-триумфатора. Ваше имя золотыми буквами вписано в историю. Вы положили конец тоске, терзавшей сердце моего 80-летнего отца и 70-летней матери. Все жители нашего района желают видеть отлитый золотом Ваш бюст в родном Лачине. Мы до конца дней признательны Вам. Никакими эпитетами не передать нашу благодарность. Искренне поздравляю Вас, желаю успехов в дальнейшей деятельности. Живите вечно! Да бережет Вас Всевышний!»

В письме Азиза Асланова из Шамкирского района говорится: «Господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий! Наша семья - семья Аслановых всегда поддерживала и поддерживает Вас. Вы ведете последовательную политику во имя улучшения благосостояния нашего народа. Очевидные результаты Вашей деятельности замалчивают лишь предатели Родины. Благодаря Вашей успешной политике, опирающейся на справедливость и международное право, непоколебимой воле и героизму нашей армии была одержана блистательная победа на войне и на политической арене. Эта Победа золотыми буквами вписана в нашу историю. Вся наша семья поздравляет Вас и выражает глубокую признательность. Азербайджанский народ гордится Вами. Гордимся тем, что у нас такой непревзойденный лидер, как Вы. Пусть Всевышний хранит Вас и нашу несокрушимую армию! Мы безмерно признательны Вам. Мы благодарны Вам за подаренную нам радость и гордость. Вы вернули нам наши земли. Вы положили конец нашей тоске. Вы вновь доказали всему миру, что эти земли принадлежат Азербайджану. Мировым лидерам есть чему поучиться у Вас. У нашей страны светлое будущее, потому что во главе страны стоит такой Президент, Верховный главнокомандующий, как Вы».

Натик Аллахвердиев из Самухского района пишет: «Дорогой, уважаемый Президент, пишет Вам простой сельский житель. Я бы очень хотел встретиться с Вами и поздравить с победой. Вы положили конец многолетней тоске в наших сердцах, подняли народ на борьбу за родную землю, вернули нам нашу гордость, показали молодому поколению, что такое быть азербайджанцем, и возвратили Карабах Азербайджану. Я до конца дней своих признателен Вам, Верховный главнокомандующий! Молю Всевышнего ниспослать Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Всевышний дарует Вам счастье видеть Азербайджан таким государством, каким Вы того желаете и во имя которого неустанно трудитесь. Как говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев, горжусь тем, что я – азербайджанец! Горжусь, что являюсь гражданином страны, Президентом которой являетесь Вы. Да хранит Всевышний Вас и весь наш народ!»

В письме жителя Гянджи Мурсала Алиева говорится: «Уважаемый Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий, сердечно поздравляю вас с победой в Отечественной войне за освобождение наших земель от армянских оккупантов. Я так же, как и весь наш народ, горжусь Вами и нашей доблестной армией. Мы благодарны за одержанную победу нашему государству, армии и, самое главное, Вам - нашему Верховному главнокомандующему. Да хранит Всевышний азербайджанский народ, азербайджанского солдата и нашего уважаемого Президента. Господин Президент, мы с вами на этом пути, искренне поддерживаем Вас, гордимся и любим. Честь Вам и хвала. Вы доказали всему миру, что Карабах - это Азербайджан! Вы - навеки наш Президент. Желаю, чтобы Вам было присвоено звание Национального героя азербайджанского народа. Вы поистине наш национальный герой. Невзирая на оказываемое давление, Вы достигли огромных успехов как на арене боевых действий, так и в информационной войне. Весь мир был тому свидетелем. Я, также, как и весь наш народ, восхищаюсь Вашим интеллектом и красноречием. Когда в беседе с Вами иссякали слова у враждебно настроенных к нам журналистов, я готов был от радости обнять Вас. Весь народ гордится Вами. Мы считаем Вас Национальным героем. Таково желание всего азербайджанского народа. Моей заветной мечтой является участие в параде Победы. Молю Всевышнего упокоить души отважных сыновей Азербайджана, погибших в Отечественной войне во имя освобождения наших земель, преклоняю голову перед их светлой памятью. Да ниспошлет Всевышний терпения родителям шехидов и всему нашему народу.

Победоносный Верховный главнокомандующий! От имени моей семьи и всех жителей Гянджи выражаю Вам глубокую признательность. Мы всецело поддерживаем проводимую Вами политику и готовы отдать свои жизни во имя Родины и целостности наших земель».

Житель Зардаба Рашид Махмудов пишет: «Уважаемый Верховный главнокомандующий, поздравляю Вас и весь наш народ. Эта Победа продемонстрировала всему миру мощь Азербайджанской армии. Эти радостные дни наступили благодаря Вам. Я безмерно рад, что мне довелось жить в одну эпоху с Вами и стать свидетелем этих знаменательных событий. Господин Президент, мой брат тоже отправился на фронт добровольцем и в настоящее время находится в Карабахе. Вы – навеки наш Президент. Вы – наш бесценный полководец. Да бережет Всевышний Вас, Вашу семью и весь азербайджанский народ. Мы – с Вами. Да хранит Всевышний Вас и нашу страну».

Таира Нурахмедова из Гусара пишет: «Победоносный Верховный главнокомандующий! Пишу Вам это письмо, вдохновившись радостной вестью о победе. Вражеские силы вынуждены были покинуть наши исконные края - Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. Освобождение оккупированных земель без потерь и кровопролития является результатом Вашей дальновидной и мудрой политики. Благодаря Вам мы добились политического, дипломатического решения конфликта. Господин Президент, я - мать шехида, мой сын погиб в Отечественной войне в октябре месяце. Потеря ребенка - огромная трагедия для матери, невыносимая боль. Нахожу утешение лишь в том, что мы освободили наши земли и отомстили врагу за наших шехидов. Главное, что Родина жива! Да хранит Вас Бог! Слава нашей доблестной армии!»

Заир Сеидов из Габалы пишет: «Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с исторической победой. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в делах. Вы, раз и навсегда положили конец тоске длиною более чем 27 лет. Освободив Карабах, а также прилегающие к нему районы и города, Вы золотыми буквами написали самую священную страницу нашей истории. Мы всегда верили в Вас! Вы доказали всему миру, что Карабах - это Азербайджан! Да хранит Всевышний Вас, нашу армию и весь наш народ!»

Рамиз Нифбалаев из Сабирабадского района пишет: «Победоносный Верховный главнокомандующий, я безгранично признателен Вам за подаренную нам радость Великой Победы. Наши солдаты героически сражались с армянскими оккупантами на фронте, Вы же в одиночку противостояли Армении и ее покровителям. Вы доказали всему миру, что Карабах - это Азербайджан! Мы являемся свидетелями судьбоносных исторических событий. Благодаря Вашим глубоким познаниям, широкому кругозору, мудрой, дальновидной политике, дипломатическому таланту Азербайджан был достойно представлен на мировой арене. Мы безмерно признательны Вам. Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Да пребудут с Вами наши молитвы».

Турал Ахмедов из Имишлинского района пишет: «Уважаемый Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий! Новость о Вашем избрании Президентом 15 октября 2003 года переполнила мое сердце радостью. Благодаря Вашей дальновидной политике мы одержали победу в ходе апрельских боев. Вы приумножили нашу радость - радость видеть трехцветный флаг Азербайджана гордо реющим над Лелетепе. Усилиями нашей героической армии и благодаря проводимой Вами успешной политике наши земли были полностью освобождены от армянских оккупантов. Вы подарили нам радость видеть Азербайджан целостным государством. От всей души благодарю Вас. Вы вновь доказали, что являетесь Президентом каждого азербайджанца. Да хранит Вас Всевышний! Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!»

В письме нефтчалинца Эльдара Ахмедова говорится: «Уважаемый господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий, как гражданин Азербайджана я искренне рад одержанной победе. От имени всей нашей семьи и от себя лично поздравляю Вас с этим знаменательным событием. Под Вашим мудрым руководством была восстановлена территориальная целостность нашей страны. Мы очень признательны Вам за то, что Вы сделали для нашего народа и государства. Вы по праву достойны звания Национального героя Азербайджана. Дорогой президент, уверен, что под Вашим руководством мы успешно преодолеем все трудности. Да хранит Вас Всевышний».

Житель Имишли Новруз Гусейнов: «Уважаемый господин Президент, Ваше превосходительство, Победоносный Верховный главнокомандующий! От всей души поздравляю Вас с Великой Победой в священной войне за Отечество, положившей конец почти 30-летней армянской оккупации наших земель. Желаю Вам успехов в деятельности во имя развития независимого и целостного Азербайджана. Пусть Всевышний бережет Вас, Вашу семью и весь азербайджанский народ!»

Житель Гахского района Немат Мамедов пишет: «Уважаемый Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, сердечно поздравляю Вас, азербайджанский народ и армию Азербайджана с окончательным освобождением Карабаха. Желаю Вам и всей Вашей семье крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы подарили азербайджанскому народу счастье великой победы в войне за Карабах. Я горжусь Вами и полностью поддерживаю проводимую Вами политику».

Житель Баку Азер Садыгов пишет: «Дорогой Президент, мужественный сын азербайджанского народа, Победоносный Верховный главнокомандующий, освободитель нашей древней Шуши - уважаемый Ильхам Алиев, распоряжением о ежегодном праздновании Дня Победы и Дне памяти Вы вдохновили ветеранов Карабахской войны. Пишу Вам, чтобы поделиться переполняющей меня радостью. Три года я служил танкистом. Меня все время одолевал вопрос: ниспошлет ли нам Всевышний радость Победы?! Хвала Всевышнему, этот день настал. Да поможет Вам Бог!».

В письме жителя Лерика Наиба Гулиева говорится: «Господин Ильхам Алиев, благодаря Вашей решимости и непоколебимости, незаурядному дипломатическому таланту и отваге, независимый Азербайджан, являющийся детищем общенационального лидера, достиг исторической победы. Под Вашим командованием мужественной Азербайджанской армией наши земли освобождены от оккупации, территориальная целостность нашей страны восстановлена. Мы раздавили врага стальным кулаком. Господин Президент, за 44 дня Вы достойно сокрушили происки проармянских государств. Всего за 44 дня Карабах, находившийся под оккупацией на протяжении 27 лет, был освобожден. Вы вновь доказали всему миру, что никакие силы не способны заставить Азербайджан свернуть с пути справедливости. Наш народ рад и горд. Я - 74-летний житель Азербайджана, за плечами которого 46 лет педагогического стажа, от всего сердца поздравляю Вас и Мехрибан ханым. Мы гордимся Вами, господин Президент. Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Да здравствует Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами господин Ильхам Алиев! Слава мужественной и отважной азербайджанской армии! Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!».

Житель Физули Фахри Балакишизаде пишет: «Уважаемый господин Президент, от всего сердца поздравляю Вас. Какое счастье, что Вы есть. Вы одержали победу над зарубежными силами и в то же время, возглавляя победоносную Азербайджанскую армию, опираясь на поддержку нашего народа, сокрушили врага. Эта победа стала возможной благодаря Вашему руководству и отваге армии Азербайджана. Я горжусь Вами! Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и долгих лет жизни. Господин Президент, мы всецело поддерживаем Вас и желаем, чтобы Вы навеки были во главе нашей страны. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный главнокомандующий! Вместе мы - сила! Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да ниспошлет исцеления раненым. Карабах – это Азербайджан!».

В письме жительницы Нафталана Гюльнар Гулиевой говорится: «Уважаемый Президент, непобедимый Верховный главнокомандующий, бесценный военачальник, от имени всей моей семьи и от себя лично выражаю Вам и многоуважаемой Мехрибан ханым Алиевой глубокую признательность за одержанную победу и освобождение нашего родного Карабаха. Мы очень счастливы, что у нас такой Президент как Вы - лидер, снискавший авторитет во всем мире, подлинный военачальник, дальновидный глава государства и настоящий гуманист. Мы, нафталанцы, всегда поддерживаем Вас - достойного преемника общенационального лидера Гейдара Алиева.

Меня, как медицинского работника, вдохновляет проявляемая Вами забота о работниках здравоохранения, побуждая прилагать еще больше сил и энтузиазма. Я бесконечно благодарна Вам. Да хранит Вас Всевышний!».

В письме загатальца Захида Рамазанова говорится: «Уважаемый господин Ильхам Алиев, пишет Вам простой сельский житель. Я хочу поблагодарить Вас. Вы – не просто Президент, Вы стоите на недосягаемой вершине. Вы – полководец, подаривший невиданную радость и гордость азербайджанскому народу. Уверен, все разделяют мое мнение. Завоеванная Победа является плодом Ваших многолетних, неутомимым трудов. Неоспорима роль и значимость в одержанной победе отважной Азербайджанской армии, но именно Вы руководили ею, отдавали нужные приказы. Без хорошего командования ни один солдат, каким бы отважным он ни был, не может одержать победу. Поэтому, на мой взгляд, именно проводимая Вами правильная, четко выверенная политика увенчали нашу борьбу победой. Я, равно как и весь наш народ, горжусь тем, что мы – народ-победитель, и тем, что во главе этой Победы стоит Ильхам Алиев. Да хранит Всевышний Вас и Азербайджан!».