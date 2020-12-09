Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению

БАКУ /Trend/ - Cопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер в эти выходные посетит Армению и Азербайджан.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, сказал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филип Рикер.

«Эндрю Шофер вместе с другими сопредседателями поедет в эти выходные в Баку и Ереван, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах», - сказал Рикер.