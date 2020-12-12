Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - 12 декабря 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по реализации Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.