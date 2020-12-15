После победы в Отечественной войне перед азербайджанцами всего мира стоят новые задачи - Лейла Бегим (Интервью)

Политика 15 декабря 2020 14:47 (UTC+04:00)
После победы в Отечественной войне перед азербайджанцами всего мира стоят новые задачи - Лейла Бегим (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Интервью с председателем клуба "Natavan society", членом правления международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", поэтессой Лейлой Бегим

- Здравствуйте, Лейла. Хотелось бы поговорить с Вами об азербайджанской диаспоре и Вашем участии в ее проектах. Расскажите, пожалуйста, живя в Чехии, ощущаете ли Вы связь с азербайджанской диаспорой?

- Да, конечно. За последние четыре года, благодаря тому, что я узнала о существовании Комитета по делам диаспоры и о мероприятиях, проводимых этим комитетом, я познакомилась с интересными, деятельными, любящими Азербайджан людьми, живущими в разных уголках мира. Именно общаясь с этими людьми, я от имени Natavan society инициировала проекты, которые успешно были реализованы.

- А что это за общество - Natavan society?

- Именем великой азербайджанской поэтессы и общественного деятеля 19 столетия я решила назвать союз инициативных и творческих людей, к которому по умолчанию относятся все, кто участвует в наших проектах, направленных на популяризацию азербайджанской культуры в мире.

- В мире или в Чехии? Ведь Вы живете в Чехии.

- В мире. Творец живет повсюду. При сегодняшней глобализации мира с верховенством интернета пространство для популяризации того или иного творческого проекта безгранично. Более того, не секрет, что искусство, на которое ориентируется Natavan society, лучший посредник единения людей.

- Расскажите, пожалуйста, о проектах, инициированных Вами и Вашим обществом, а также участии Вашего общества в значимых проектах.

- Расскажу в основном, что было сделано за последние четыре года. Одна из инициатив — это рождение и продвижение произведения, посвященного жертвам Ходжалинской резни. Повесть «Черные подснежники», написанная мной в соавторстве с Ефимом Абрамовым (режиссером и сценаристом, выходцем из Азербайджана, проживающим в Израиле, членом АзИз) в английском переводе нашей соотечественницы из США Гюльнары Холл получила первую литературную премию в Лондоне.

Наверное, не случайно, что первая презентация этой книги, тема которой священна для всех азербайджанцев и выходцев из Азербайджана, прошла на Святой земле с содействием АзИз.

Позже на чешском языке, под чешской обложкой я предложила объединить наш труд с талантливой работой Гюнель Анаргызы, с ее «Карабахскими рассказами».

В Праге с поддержкой азербайджанского посольства прошла большая презентация этой книги.

Знаете, что самое примечательное было в этом событии? Эта книга объединила не только многонациональный состав гостей, но и израильтян с турками, присутствующими на нашей презентации. В мероприятии участвовали и посол Турции, и делегация из Израиля. Вот что делают литература и искусство! Продолжая разговор о «Черных подснежниках», мы презентовали повесть и в Хьюстоне с поддержкой хьюстоновской азербайджанской диаспоры.

В Баку на основе этой повести народный артист Азербайджана Вагиф Асадов поставил очень пронзительный спектакль. Кстати, он же является режиссером-постановщиком нашей другой совместной работы с Ефимом Абрамовым — пьесы «Мечтающие мальчики», посвященной шехидам Карабахской войны 90-х годов и апрельских боев 2016 года.

Этот спектакль (на азербайджанском - “Yarimciq qalmis”) имел большой резонанс среди азербайджанской общественности. За три года его посмотрели сотни наших военнослужащих! На каждый спектакль министерство обороны направляло военнослужащих!

На основе повести «Черные подснежники» нами создан и сценарий малобюджетного художественного фильма. Надеемся, что когда-нибудь наше детище попадёт в заботливые руки талантливого продюсера.

Еще одна инициатива Natavan society — это предложение перевода стихов Гейдара Джемаля и карабахской ханши Натаван (которая является родственницей Джемалей) с целью издания книги «Карабахское сердце» и ее презентацией в рамках вечера памяти Гейдара Джемаля в Европе. В эту книгу вошли и мои посвящения Гейдару Джемалю.

С поддержкой Конгресса азербайджанцев Швеции ими был организован замечательный вечер с участием Орхана Джемаля и Максима Шевченко. Именно там была презентована эта книга на двух языках.

Одна из инициатив Natavan society - перевод и печатное издание венка сонетов «Плач по Карабаху».

Кстати, одним из первых моих читателей, распространивших этот венок сонетов у себя на странице в фейсбуке, был Максим Шевченко.

Это произведение вошло и в международный альманах «Артелен», изданный в Украине и распространяемый по всему миру. На четырех языках «Плач по Карабаху» вошел в коллекцию Азербайджанского музея миниатюрной книги. «Вестник Кавказа» опубликовал поэму у себя на странице. На немецкий язык эту поэму перевел известный филолог-насимивед Michael Reinhard Hess.

В этом году в Москве, в Еврейском музее посольство Азербайджана в России провело День памяти жертв Ходжалинской трагедии, где я прочла отрывок из этой поэмы.

Она же на английском языке вошла в наш совместный с Гюнель Анаргызы сборник
«CRY», который мы презентовали в Баку, Лондоне и Израиле.

В Лондоне благодаря инициативе члена AWA ÚK, директора лондонского офиса BP HR, талантливого художника Лейлы Новрузовой, главы AWA ÚK Ульвии Тагизаде, а также поддержке и посольства Азербайджана в ÚK, и азербайджанской диаспоры, прошёл замечательный вечер с участием лондонской общественности.

Кстати, возвращаясь к азербайджанской диаспоре в России.

Два года назад в Москве в иностранной библиотеке им. Рудомино азербайджанская диаспора в лице большого патриота Азербайджана Кямрана Рустамова совместно с культурным атташе нашего посольства Нигяр Ахундовой организовали мой творческий вечер.

Почетным гостем этого вечера был и сын Гейдара Джемаля — Орхан Джемаль.

Совместно с посольством Азербайджана в Чехии я от имени Natavan society участвовала в организации первой выставки азербайджанских художников в Праге. Сценарий выставки - литературно-музыкального чтения европейских сонетов азербайджанской поэтессы был подготовлен мной.

Сонеты «Сезоны Любви» в переводе видного чешского поэта-переводчика Милана Дворжака были презентованы на пресс-конференции в Праге, на одной из крупнейших европейских книжных выставок, где Азербайджан принял участие впервые. Проведение книжной выставки было инициативой нашего посольства. Но книгу к этой выставке в порядке срочности издала я.

С немецкой общественной организацией Pinoccio мы инициировали проведение 100-летия АДР и Кара Караева в в Дюссельдорфе.

На этот вечер, в котором принимал участие и мэр Дюссельдорфа, из Азербайджана прилетел наш знаменитый народный писатель Чингиз Абдуллаев. Из Праги были представлены «7 красавиц» - куклы талантливого художника- кукольницы Вафы Ашумовой.

На вечере я представила и свою поэму, посвященную Кара Караеву, которая и вдохновила талантливую кукольницу на создание этого шедевра.

За год до этого по инициативе этой же общественной организации Pinoccio, которой руководит наша соотечественница - музыкант Лала Сулейманова, в Дюссельдорфе прошел большой концерт - 75- летие Муслима Магомаева. К этому прекрасному вечеру я подготовила букет сонетов, посвященных Муслиму Магомаеву, который очень высоко оценила Т.И. Синявская, пригласившая меня выступить и на грандиозном концерте, проведенном в Баку, в Центре Гейдара Алиева.

Кстати, именно в Дюссельдорфе я познакомилась с талантливым скрипачем и композитором Анаром Ибрагимовым, с которым мы за месяц до начала войны написали песню «Сердце мое Шуша». Эта песня на трёх языках с поддержкой Фонда Гейдара Алиева и Баку Медиа Центра вышла в эфир за день до взятия Шуши! Эта песня — чудо-буревестник нашей Победы!

В феврале этого года мы совместно с режиссёром Азером Агаларовым, живущим в Германии, по нашему общему сценарию сняли короткометражный фильм, который в период пандемии стал победителем и финалистом нескольких международных кинофестивалей.

Наш фильм покорил Нью-Йорк, Стамбул, Ванкувер, Флоренцию! Фильм вошёл в IMDB, и мы очень горды этим. Фильм многоплановый, но одна из линий фильма — это пожелание мира нашей любимой Родине.

Я могу продолжить рассказ о совместных азербайджанских творческих проектах, рожденных за рубежом за последние три-четыре года, но думаю, что пора остановиться, подчеркнув главное — многое невозможно было бы организовать, не зная прекрасных, любящих свою родину людей, вовлеченных в эти проекты. А знакомство с большей частью из них произошло благодаря самой главной, на мой взгляд, функции Комитета по работе с диаспорой - установление контактов с азербайджанской диаспорой с целью их объединения.

- Как в остальном Вы расцениваете работу Комитета диаспоры?

- Мне нравится стиль работы руководства этого комитета. Все сотрудники очень открытые, и это все, конечно, исходит от руководителя этого комитета — Фуада Мурадова.

Проведение крупных митингов, слетов, как реальных, так и виртуальных, проходит очень интерактивно, и это не только сплачивает всех азербайджанцев и выходцев из Азербайджана воедино, но и способствует укреплению национального духа у молодежи. Не буду голословной. Такой отзыв я получила от молодого нашего соотечественника Фарида Алиева, который в феврале этого года участвовал в большом митинге азербайджанцев Европы в Берлине. По рассказу Фарида, который по своему желанию иногда помогает Natavan society в организационных вопросах, митинг был очень высоко организован. После митинга представители азербайджанских диаспор в Европе участвовали во встрече с руководством комитета . Все были выслушаны, встреча имела интерактивный характер. Это была отличная возможность для представителей диаспор узнать о работе коллег из других стран, познакомиться и наладить контакты для дальнейшей совместной работы.

Другой пример. После посещения летнего лагеря в Шеки в 2018 г. мой старший сын, попавший в Европу в 10-летнем возрасте, обрёл очень много друзей в разных концах мира. Раз уж я заговорила о детях (у меня их четверо), скажу, что мои сыновья не только многократные чемпионы различных международных турниров по кикбоксингу, но и чемпионы мира и Европы. Мы не раз высоко поднимали Азербайджанский флаг на международных турнирах.

Кстати, мой старший сын стал чемпионом Европы на чемпионате в Италии в 2017 году, победив в полуфинале и финале представителей Армении.

- Что является объединяющей силой деятельных людей - граждан разных стран, разного возраста?

- Это очень актуальный вопрос, поскольку до Карабахской Отечественной войны нас объединяла общая беда оккупации наших земель.

Вы не можете себе представить, как быстро и слаженно организовались все члены азербайджанской общины Праги, приняв участие в последнем октябрьском митинге протеста против бомбежки мирных городов Азербайджана. Эльдар Велиев руководит этой общиной, членом которой являюсь и я.

На данный момент, после того, как мы одержали Победу, перед азербайджанцами всего мира и выходцами из Азербайджана стоят новые задачи.

На мой взгляд, это максимальный вклад в укрепление мира, популяризацию нашей богатой культуры и содействие в процветании нашей страны и развитие молодой генерации.

- Есть ли у Вас конкретное пожелание?

- Есть. Созвать съезд деятелей науки, культуры, искусства. Вы знаете сколько их - талантов, живущих в разных уголках мира? О многих мы и не знаем. И Вы представляете, сколько грандиозных идей и проектов может родиться на встрече, в которой примут участие творцы?

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