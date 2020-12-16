Ускорен процесс оценки ущерба, нанесенного домам в результате армянской агрессии - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Работы по оценке ущерба домам, нанесенного в результате военных провокаций Армении, идут ускоренными темпами.

Об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, сообщает в среду Trend

По его словам, по завершении этого процесса начнется непосредственно восстановление домов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)