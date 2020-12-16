Ускорен процесс оценки ущерба, нанесенного домам в результате армянской агрессии - МЧС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Работы по оценке ущерба домам, нанесенного в результате военных провокаций Армении, идут ускоренными темпами.
Об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, сообщает в среду Trend
По его словам, по завершении этого процесса начнется непосредственно восстановление домов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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