Продуманная политика Президента Ильхама Алиева обеспечила территориальную целостность Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Продуманная и целенаправленная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечила победу нашей страны в 44-дневной Отечественной войне и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

Он подчеркнул, что личные качества Президента Ильхама Алиева как руководителя, его решительная позиция, принципиальность, последовательная политика, а также проявление исключительной политической воли обусловили нашу блестящую победу.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития во всех сферах. В результате целенаправленных экономических реформ, проводимых в нашей стране, экономика Азербайджана стала одной из самых стабильных и быстрорастущих в мире, устойчиво развиваясь последние 17 лет. В течение этого периода ВВП страны увеличился втрое, а уровень бедности снизился с 49 до 5 процентов. Размер внешнего долга Азербайджана - один из самых низких в мире, составляет около 20 процентов ВВП. По этому показателю Азербайджан занимает 9-е место в мире.

В то же время за последние 17 лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 260 миллиардов долларов. По данным Международного валютного фонда, экономика Азербайджана в настоящее время составляет 70% от общей экономики региона Южного Кавказа по паритету покупательной способности", - подчеркнул Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что сильная экономика Азербайджана позволила принять масштабные меры по армейскому строительству.

"Неслучайно сегодня азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. Наша армия оснащена самым современным высокотехнологическим вооружением, основанным на новых технологиях, которое умело используется профессиональными азербайджанскими военнослужащими. 44-дневная Отечественная война показала всему миру силу азербайджанской армии и стойкость нашего народа", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что целенаправленная внешняя политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, стала одним из важных факторов, обеспечивших нашу победу, а также, благодаря ей, сегодня Азербайджан стал влиятельным членом и надежным партнером мирового сообщества.

"Президент Азербайджана проделал титаническую работу для того, чтобы разоблачить армянскую ложь и довести до мирового сообщества справедливую позицию Азербайджана. Вся эта работа дала свой результат во время Второй Карабахской войны. Все попытки армян против Азербайджана на международной арене провалились, в том числе усилия в направлении принятия резолюции против Азербайджана в ООН потерпели крах. Определенное международное давление на нашу страну было отражено благодаря решительной позиции и убедительным аргументам Президента Ильхама Алиева.

Как видно, целенаправленная политика, долгое время проводимая Президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах, обусловила нашу победу в Отечественной войне, положила конец 30-летней тоске нашего народа по родным землям и обеспечила нашу территориальную целостность", - подытожил Айдын Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)